Změny jízdních řádů začnou platit od příští neděle

S platností od neděle 15. prosince 2024 dochází v provozu MHD v Mostě a v Litvínově k následujícím změnám jízdních řádů:

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

Na všech tramvajových linkách zůstávají jízdní řády beze změn.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

Linka číslo 10 V pracovní dny, soboty, neděle a svátky bude zrušeno zajíždění linky č. 10 do obcí Korozluky (včetně části obce Sedlec), Skršín (včetně částí obce Dobrčice a Chrámce) a také nebude obsluhována zastávka Patokryje, lávka. Všechny spoje linky č. 10 budou nově ukončeny již v zastávce Obrnice, sídliště.

Dále dochází ke zrušení vybraných spojů linky č. 10 zajišťujících dopravu do Obrnic, České Zlatníky.

Jízdní řád linky č. 10 platný od 15. 12.2024 naleznete v galerii.

Náhradou za zrušenou linku č. 10 budou dopravu do obcí Korozluky a Skršín zajišťovat zelené autobusy Dopravy Ústeckého kraje a to linka č. 660 Most – Lovosice.

Informace o jízdním řádu linky č. 660 naleznete na adrese https://jr.krustecky.cz/PortalJR_DATA/660/20241215/660Kn-241215.pdf

Náhradou za zrušené spoje do Obrnic, České Zlatníky budou dopravu zajišťovat zelené autobusy Dopravy Ústeckého kraje a to linka č. 545 Lužice – Most – Bělušice, Odolice.

Informace o jízdním řádu linky č. 545 naleznete na adrese https://jr.krustecky.cz/PortalJR_DATA/545/20241215/545Kn-241215.pdf

Linka číslo 17 V pracovní dny bude provoz linky č. 17 posílen na interval 15 minut a to v dopoledních hodinách cca v době od 8:00 h do 13:30 h a v odpoledních hodinách cca v době od 17:00 h do 18:30 h.

Jízdní řád linky č. 17 platný od 15.12.2024 naleznete v galerii.

Na všech ostatních linkách v autobusovém provozu v Mostě i v Litvínově zůstávají jízdní řády beze změn. Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 476 769 068 nebo na e-mailu info@dpmost.cz a veškeré informace naleznete také na webových stránkách: www.dpmost.cz, nebo www.facebook.com/dpmMaL