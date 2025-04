Sezónu na zámku otevřela výstava Království včel a bylin

V zámku Valdštejnů byla zahájena výstava „Království včel a bylin“. Hlavní autorkou úspěšné putovní výstavy je výtvarnice a scénografka Kateřina Hadravová, podle které se výstava s každým uvedením vyvíjí a proměňuje. „Kromě včelího města vyrobeného téměř

kompletně ze dřeva, se výstava rozšířila o velmi výrazně o scénograficky zpracovanou luční čajovnu plnou bylin, přibližuje Kateřina Hadravová. Spolutvůrci výstavy jsou výtvarník a kastelán Valdštejnské lodžie Jiří Vydra a dramaturg ředitel Sladovny Adam Langer.

Na tvorbě jednoho z hlavních letních lákadel, který realizuje Sladovna Písek a Maringotka dnů, se podílí velké množství umělců a řemeslníků. “Jde v podstatě o výstavu, ve které se vracíme více k divadelnímu způsobu práce. Návštěvníka čeká fantazijní příběh, kde je potřeba sehrát důležitou roli při záchraně království včel a království bylin. Návštěvníky čeká unikátní zážitek,“ zve Adam Langer.

Návštěvníci budou moci posedět v luční čajovně, tahat bylinkové karty, listovat v knihách, zažít včelí město, prozkoumat jednotlivá povolání včel, objevit stínové divadlo a pokud budou mít štěstí, snad je královna pozve na audienci. Výstava bude k vidění do 29. června.

Navštívit ji můžete od úterý do neděle od 9, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky se rezervují na tel. 603 151 600. Vstupné dospělí 90 Kč, důchodci 60 Kč, děti a studenti 40 Kč, děti do 3 let zdarma. Rodinné vstupné 160 Kč (2 dospělí a 2 děti), organizované skupiny s doprovodem 20 Kč.