Každý rok spatří světlo světa 15 milionů předčasně narozených dětí, až 8 500 z nich se narodí maminkám v České republice. První květnovou neděli se uskuteční už tradiční charitativní běh a procházka organizace Nedoklubko na podporu neonatologických oddělení pečujících o předčasně narozená miminka. Akce se může zúčastnit každý, trasa i místo jsou libovolné, stačí se pouze zaregistrovat a své startovné věnovat jedné z 33 nemocnic s neonatologickým oddělením. Cílem je v tento den společně uběhnout a ujít 8 500 kilometrů, právě tolik dětí se u nás každý rok narodí předčasně. Registrace probíhá na stránkách www.miminkadodlane.cz.

„Vloni jsme poprvé vzhledem epidemiologické situaci zorganizovali celorepublikový běh a procházku pro „miminka do dlaně“ individuálně. Byl to náš nejúspěšnější běh, zúčastnilo se celkem 1 148 běžců a 4 459 osob šli na procházku. Výtěžek byl téměř 830 000 Kč, který jsme použili na nákup potřebného vybavení do celkem 33 neonatologických oddělení, se kterými celoročně spolupracujeme,“ uvádí Lucie Žáčková, předsedkyně a ředitelka organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro „miminka do dlaně“ se letos uskuteční 1. května na Světový den rodičů předčasně narozených dětí.

„V rámci projektu „miminka do dlan“ tradičně pořádáme charitativní akce s cílem upozornit na problematiku předčasného porodu. Chceme také vyzdvihnout špičkovou úroveň české neonatologie a finančně podpořit neonatologická oddělení, kde o předčasně narozená miminka pečují,“ uzavírá Lucie Žáčková.