Benzina ORLEN inovovala svůj benzín Efecta 95. Odstraňuje až 99 % usazenin z motoru a snižuje emise

Síť čerpacích stanic Benzina ORLEN představila vylepšené benzínové palivo Efecta 95 s čistícími vlastnostmi. Palivo Efecta 95 bylo uvedeno na trh v roce 2017 a nyní prošlo modernizací. Díky aditivům od české společnosti VIF totiž odstraní až 99 % usazenin v motoru a zároveň zabraňuje tvorbě nových usazenin v motorech s přímým i nepřímým vstřikováním. Vylepšená Efecta 95 má vysoce pozitivní vliv na chod motoru, který se projevuje sníženou spotřebou včetně snížení emisí škodlivých látek.

„Každý rok investujeme přes jednu miliardu korun do modernizace a rozvoje našich čerpacích stanic i nabídky produktů a služeb. Poslední dva roky jsme tvrdě pracovali na inovaci paliv Efecta, a proto mě těší, že výsledky testů renomovaného institutu SGS kvalitu vylepšené Efecty 95 s novými aditivy potvrdily. Zákazníci tak nyní mohou na všech čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku využívat výhody tohoto vylepšeného paliva. Tento krok zapadá do strategie naší mateřské skupiny ORLEN, která si dala za cíl dosažení emisní neutrality do roku 2050,“ uvedl Vladimír Dočekal, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN pro Česko.

Čisticí schopnosti paliva Efecta 95 byly potvrzeny výsledky testu české pobočky švýcarské certifikované laboratoře SGS, která je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace paliv. V rámci testu SGS DISI je po 72 hodin sledován výkon vstřikovačů motoru VW 1.4 TSI. Tento čtyřválec vstupuje do testu se zcela čistými vstřikovači. Během první fáze (tzv. špinící neboli Dirty-up) spotřebovává motor 48 hodin standardní neaditivovaný benzin. Řídící jednotka během testu reaguje na postupné zanášení vstřikovačů prodloužením doby vstřiku. Během zmíněného testu byly vstřikovače zaneseny dokonce natolik, že došlo k maximálnímu prodloužení vstřiku a řídící jednotka musela snížit výkon. Po změně paliva na vylepšený benzín Efecta 95 je okamžitě patrný nástup čistícího efektu a rychlé snižování doby vstřiku. Ta se nakonec již po pouhých 8,5 hodinách vrací na původní úroveň a ve zbývající části testu je patrné, že Efecta 95 zabraňuje tvorbě nových usazenin a drží vstřikovače v čistotě.

Efecta 95 nově odstraňuje usazeniny nejen z motorů s přímým vstřikováním, ale také z motorů s nepřímým vstřikováním, což potvrdil test motorové zkušebny SGS na motoru Mercedes-Benz M102 E. Při první fázi testu, kdy byl použit neaditivovaný benzín, vzniklo na sacích ventilech po šedesáti hodinách provozu průměrně 135 mg usazenin. V průběhu následujících šedesáti hodin při používání paliva Efecta 95 se množství usazenin snížilo na průměrně 19 mg na ventil. Vylepšené palivo tak odstranilo za 60 hodin provozu celkem 86 % nečistot a zároveň zabránilo vzniku nových.

Paliva Efecta obsahují mimo jiné také detergenty neboli čisticí aditiva, které zabraňují vzniku usazenin ve vstřikovacích tryskách, na ventilech i ve spalovacím prostoru. Moderní motory jsou na takové usazeniny citlivé, a pokud nečistot přibývá, může dojít k narušení optimálního proudění paliva, a tedy ke snížení výkonu, zvýšení spotřeby paliva a k ohrožení chodu celého motoru. Tomu lze zabránit tankováním paliv s čisticími schopnostmi od sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN.