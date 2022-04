Čtenářka roku je ze Šumperka

V jedenáctém ročníku celostátní soutěže Čtenář roku SKIP www.skipcr.cz se hledal nejvěrnější čtenář v našich knihovnách. Hlavním kritériem hodnocení byl celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2021 + další kritéria konkrétních knihoven. Cílem této kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce využívají.

V průběhu března 2022 byli vybráni nejvěrnější čtenáři nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátním vítězem se stala paní Jana Fuhrmanová narozená v roce 1947, která je čtenářkou Městské knihovny v Šumperku více jak 55 let. Do knihovny chodí velmi pravidelně, když se nemůže dostavit sama, pro knihy si někoho pošle. Bez knih nemůže vůbec existovat. Půjčuje si hlavně romány pro ženy, se špetkou erotiky. K některým titulům se ráda vrací. Paní Fuhrmanová je velmi veselá, komunikativní a se smyslem pro humor. Mezi její záliby patří na prvním místě četba, pejsci, vaření a dokud mohla ještě více chodit, tak turistika. Doba kovidová byla pro takto zapálenou čtenářku velmi těžká. Knihovnice ji nemohly nechat bez knížek, takže jí je v době uzavření knihovny vozily. Jakmile bylo umožněno bezkontaktní půjčování knih, paní Jana jako jedna z prvních do knihovny opět dorazila. V loňském roce si zapůjčila 3309 knih, časopisů a dalších dokumentů a jsou v tom samozřejmě i prolongace. Bez periodik, prezenčních výpůjček a prolongací je to úctyhodných 943 dokumentů.