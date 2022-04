Teplárna Trmice už je čistá, Elektrárna Tušimice za polovinou očisty

V době energetické a bezpečnostní krize se bude moci Česko opřít o ekologizované uhelné zdroje na severu země. Největší česká stavební společnost Metrostav letos na jaře dokončila ekologické projekty v Teplárně Trmice a první etapu ekologizace Elektrárny Tušimice. V obou případech je cílem významně snížit emise tradičních znečišťujících látek a také rtuti, která se v posledních letech stala velkou výzvou české energetiky. Hodnota investic společnosti ČEZ v Trmicích a Tušimicích dosahuje dohromady dvou miliard korun.

Vyčištění Teplárny Trmice je dobrou zprávou pro Ústí nad Labem, pro město totiž reprezentuje hlavní zdroj tepla. V rámci prvního projektu v Trmicích se stavbařům Metrostavu podařilo splnit smluvně stanovené parametry – snížit emise oxidu siřičitého o 97,8 % a oxidů dusíku o 68 %. Za technologicky nejzajímavější součást lze považovat tzv. selektivní katalytickou redukci, která byla dosud v české energetice spíše raritní. Druhý projekt se zaměřoval na snížení emisí rtuti pomocí vstřikování aktivního uhlí.

„Zatímco ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že uhlí končí a žádné větší investice už nepřijdou, nyní to vypadá, že geopolitická situace povede přinejmenším krátkodobě k jeho renesanci jako jediného domácího zdroje. O to důležitější je, aby tyto zdroje snížily emise škodlivin na minimum. Dvojnásob patrný bude tento trend v českém teplárenství, jehož plánovaný přechod na plyn se dnes již zdá pro velkou část tuzemských projektů zcela nejistý. Jsme připraveni na opětovné oživení uhelného trhu a snížení dopadů energetiky na životní prostředí bereme jako velkou výzvu,“ říká Martin Kafka ze společnosti Metrostav DIZ, která dodává technologické a energetické projekty v rámci skupiny Metrostav.

Za polovinou práce jsou stavbaři Metrostavu v Elektrárně Tušimice, kde instalují tu samou technologii na snížení emisí rtuti jako v Teplárně Trmice a zároveň vyměňují elektrostatické odlučovače tuhých znečišťujících látek za tzv. látkové filtry. Vzhledem k tomu, že na každém bloku budou muset nainstalovat přes šest tisíc filtračních hadic, mají tu čest s největším komplexem látkových filtrů v Česku. Zařízení bude schopné snížit emise jemných prachových částic o více jak 99,98 %. Zakázka je nyní v druhé etapě, na konci loňského roku stavbaři předali dva výrobní bloky investorovi a zbývající dva nyní upravují.

„Abyste si dokázali představit rozsah stavby, uvedu dvě čísla. Projektový tým pod vedením Petra Pultara musel v rámci demontážních prací odvézt přibližně 500 tun původních ocelových konstrukcí z každého bloku a naopak namontovat 450 tun nových ocelových konstrukcí technologie. Jsem pyšný na to, že se můžeme podílet na této prestižní zakázce, protože Tušimice se budou moci jako jeden z mála velkých zdrojů pochlubit tím, že zcela splní nové evropské emisní limity bez výjimek,“ doplňuje Martin Kafka.

Skupina Metrostav se v posledních letech stává českým specialistou na energetické projekty a velkým pomocníkem energetických firem na náročné miliardové investice a splnění nových evropských limitů. Její firmy se podílely a podílejí na komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II, odsíření a odrtutění Elektrárny Mělník I a řadě dřívějších zakázek v Elektrárně Počerady, Ledvice či Teplárně Plzeň.