BENZINA partnerem tenisového turnaje

Benzina, patřící do nadnárodní skupiny ORLEN, se stala partnerem tenisového turnaje kategorie WTA Premier – J&T Banka Ostrava Open 2020. Nejvýznamnější ženský tenisový turnaj v historii České republiky vypukne v Ostravě již v sobotu 17. října a vyvrcholí finálovým duelem v neděli 25. října. Vzhledem k současným hygienickým a bezpečnostním opatřením v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se turnaj uskuteční bez diváků. Fanoušci se však mohou těšit na přímé přenosy na ČT Sport.

„Mám velkou radost, že jsme se stali partnery kvalitně obsazeného tenisového turnaje J&T Banka Ostrava Open 2020. Benzina se stejně jako mateřská skupina ORLEN dlouhodobě angažuje v podpoře těch nejvýznamnějších sportovních událostí a své aktivity neustále rozšiřuje. Spolupráce s nejvýznamnějším tenisovým turnajem v historii České republiky tak perfektně zapadá mezi naše aktivity jako podpora hokejového klubu HC VERVA Litvínov či špičkových automobilových závodníků jako jsou Martin Prokop, Jan Černý a Robert Kubica, kteří patří do mezinárodní skupiny ORLEN TEAM. Věřím, že duely tenistek ze světové špičky zpříjemní fanouškům u televizních obrazovek současnou nelehkou situaci,“ uvedl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol, do které patří i Benzina.

Mezinárodní tenisový turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020 se uskuteční od 17. do 25. října na tvrdém povrchu v Ostravar Areně. Vítězka turnaje získá 480 bodů do žebříčku WTA a tenistky si mezi sebe rozdělí celkovou dotaci 528 500 dolarů. Ve startovním poli se představí dvě hráčky nejlepší světové desítky žebříčku WTA – Karolína Plíšková a Elina Svitolinová. Do bojů v Ostravě zasáhnou rovněž hvězdy jako Viktoria Azarenková či Aryna Sabalenková.