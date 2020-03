Bez fanoušků, ale s výhrou: Mostečtí Lvi vyhráli nad Trutnovem a postoupili do semifinále

Ani hlediště bez fandících fanoušků nezabránilo mosteckým hokejistům, aby ve středečním zápase s Trutnovem, dovršili postup do semifinále play off své skupiny 2. ligy. V zápase, který se hrál v A-BENET Aréně vzhledem ke známým preventivním opatřením bez diváků, rozhodl Most o svém vítězství a tím i o postupu ve druhé třetině, kterou vyhrál 4:0.

Mostečtí lvi porazili Trutnov 8:4 (2:1, 4:0, 2:3) góly Micala (2), Mály (2), Drašara, Böhma, Bakrlíka a Dohnala, když ještě sedm minut před koncem vedli 7:1. Trutnov následně třemi góly v řadě snížil, ale poslední slovo měli domácí. Celkově Most sérii předkola play off vyhrál poměrem 3:0.