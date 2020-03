Autobusy budou jezdit jako o prázdninách

V návaznosti na uzavření všech typů škol v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 přistoupil Ústecký kraj k navazujícím opatřením. Od pondělí 16. března budou jezdit autobusy DÚK v prázdninovém režimu.

To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).

Jízdní řády budou v co nejkratším termínu vylepeny na zastávkách. O dalších případných opatřeních budeme opět informovat.