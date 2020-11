Biouhel pomůže snížit množství CO2 i se zadržením vody v půdě

Snižovat uvolňování CO 2 do ovzduší a zvýšit kvalitu půdy na rekultivacích by do budoucna mohl biouhel. Na rekultivacích Vršanské uhelné nyní vědecký tým Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze v čele s Ing. Markétou Hendrychovou, Ph.D. provádí experiment, který by měl význam biouhlu potvrdit. Projekt „Biouhel – smart budoucnost posttěžební krajiny“ Vršanská uhelná podpořila nejen poskytnutím vhodných ploch na svých rekultivacích, ale také finančně.

Experiment byl zahájen v jarních měsících letošního roku na rekultivacích vnitřní výsypky lomu Vršany. Jedná se o plošinu se zemědělskou rekultivací a přilehlý západně orientovaný svah. „V souvislosti s globálními změnami klimatu a snahou snížit uvolňování CO 2 do ovzduší, by se budoucnost mohla ubírat cestou biouhlu. Biouhel se vyrábí zuhelnatěním organické hmoty bez přístupu vzduchu termickým procesem zvaným pyrolýza, která při běžném tlení nebo spalování emituje do ovzduší velké množství CO 2 a pravděpodobně přispívá ke globálnímu oteplování. Pokud produkt biouhel dále nespálíme, ale vneseme do půdy, může zde setrvat i několik tisíciletí a navíc přinést člověku mnoho dalších bonusů pro své komplexní podpůrné vlastnosti,“ uvedla Markéta Hendrychová. Biouhel efektivně zadržuje v půdě vodu, živiny, zejména P, K a N, které by jinak byly mnohem rychleji splaveny do nižších vrstev půdy. Podobně jako humusové látky má schopnost živiny udržet, ale i zpětně uvolnit rostlinám, zvyšuje provzdušnění půdy, což spolu s uhlíkem samotným podporuje aktivitu mikroorganismů, včetně symbiotických.

Biouhel má velký potenciál v uhelných regionech nejen pro své výborné sorpční vlastnosti. Aplikací biouhlu do výsypkových zemin mohou vzniknout vysoce úrodné půdy s velkým potenciálem pro budoucnost. Biouhel napomůže také ujímání lesních sazenic a usnadní pěstební péči o nově založené lesnické rekultivace. Dále biouhel zlepšuji fyzikální vlastnosti půdy, zlepšuje její strukturu a stabilitu agregátů, takže může fungovat také jako protierozní opatření. V případě kontaminace půd, biouhel účinně adsorbuje nežádoucí prvky. „Biouhel je tedy multifunkčním řešením pro tak specifické prostředí jako jsou hnědouhelné výsypky a může pro pečlivě vytvářenou rekultivovanou krajinu znamenat mnoho přínosů,“ uzavřela Markéta Hendrychová.

Výsledky experimentu budou publikovány v rámci disertačních prací a ve vědeckých časopisech. Předpokládá se také aktivní účast na vědecké konferenci.