Blíží se Běh kolem jezera Most

Délka hlavního závodu, který se koná v pondělí 28. října, činí tradičních 11 km. Připraven je rovněž 4,5 km okruh určený primárně pro juniory. Uzávěrka přihlášek je 21. října. Prezentace závodníků začíná v 9 hodin, start je v 11 hodin. Časový limit je 80 minut. V cíli čeká drobné občerstvení, šatna je samozřejmostí. Kapacita běhu je 600 závodníků.

Datum:

Pondělí 28. října v 11 hodin

Trasa:

Okruh kolem napuštěného jezera Most a jeho okolí (přesná trasa bude upřesněna později).

Délka:

11 km muži, ženy – hlavní závod

4,5 km muži, ženy, junioři a juniorky

Měření času pomocí čipu

Časový limit: 80 minut, při překročení nebude závodník klasifikován.

Prezentace:

Od 9 hodin v prostoru před děkanským kostelem (současně místo startu a cíle).

Kategorie:



Hlavní závod MUŽI

A 19-39 let (roč. narození 2000-1980)

B 40-55 let (roč. 1979-1964)

C 55 let a starší (roč. 1963 a starší)

Hlavní závod ŽENY

D 19-39 let (roč. 2000-1980)

E 40let a starší (roč. 1979 a starší)

Krátký závod

Muži, ženy bez rozdílu věku

Junioři, juniorky (roč. 2001-2004)

Juniorské kategorie pouze krátký závod

Startovné:

dospělí 250 Kč, junioři 50 Kč

Přihlášky:

Online na: www.stopnito.cz nebo na: www.behjezeromost.cz, na místě jen výjimečně (pokud nebude závod vyprodán) za zvýšené startovné 400 Kč.

Přihláška je platná po zaplacení startovného a přidělení startovního čísla.

Vyhlášení výsledků:

Ihned po doběhu posledního klasifikovaného závodníka.

Ceny:

Pohár pro absolutního vítěze a vítězku hlavního závodu, medaile a věcné ceny pro všechny kategorie. Pro všechny pamětní medaile a drobné ceny od partnerů závodu.

Šatny:

K dispozici bude vyhřívaný stan a úschovna cenných věcí.

Občerstvení:

V cíli čaj, voda, oplatka, fit tyčinka.

Startovné zahrnuje:

– startovní číslo se jménem při registraci a úhradě startovného nejpozději 21. října 2019

– měření času pomocí čipové časomíry

– šatnu, úschovnu, mobilní toalety

– občerstvení v cíli (čaj, voda, fit tyčinka)

– účastnickou finisher medaili

– on line výsledky na www.stopnito.cz

– první tři závodníci v kategoriích věcné ceny a absolutní vítěz a vítězka hlavního závodu pohár

– prodejní stánky partnerů s občerstvením

Účastník závodu uhrazením startovného potvrzuje, že se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel neodpovídá za odložené věci mimo místo k tomu určené. Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce. Zároveň účastník potvrzuje, že byl srozuměn, že závod probíhá v dobývacím prostoru (D.P.) Palivového kombinátu Ústí s.p., a že se bude řídit bezpečnostními pravidly D.P. a bude se pohybovat pouze po vyznačené trase.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích, nebo videích souvisejících se závodem Běh kolem jezera Most (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti.

Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích, nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.behjezeromost.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

Kontakty:

Odpovědná osoba pro Běh kolem jezera Most: Petr Pabišta, zavod@behjezeromost.cz nebo: petrpabista@seznam.cz