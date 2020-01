Blíží se konec prvních čipových karet DÚK

Pokud používáte veřejnou dopravu v Ústeckém kraji a vlastníte bezkontaktní čipovou kartu DÚK (BČK DÚK), zkontrolujte si pro jistotu její zadní stranu. Zvláště pokud patříte k těm, kdo si kartu pořizovali mezi prvními při zahájení fungování integrované dopravy v Ústeckém kraji v roce 2015 a zvláště pokud to bylo na Teplicku nebo Bílinsku u společnosti ARRIVA, která zde jako první integrovaný autobusový dopravce začala čipové karty vydávat.Životnost“ bezkontaktních čipových karet DÚK je obvykle 5 let, u prvních vydávaných to však bylo i 6 let. Řadě čipových karet DÚK vydávaných „v první vlně“ při zahájení integrované dopravy v Ústeckém kraji tak bude končit „životnost“, což zjistíte ve spodní části karty v kolonce „Platnost do“. Omezení plynoucí z blížícího se konce životnosti BČK DÚK totiž můžete pocítit už mnohem dříve, než je termín uvedený na kartičce a to zejména, pokud používáte časové jízdné. Na kartu totiž není možné nahrát kupón, který by časově přesahoval platnost karty. Pokud zde např. máte uveden datum 31. 12. 2020, pak na tuto kartu nepůjde již od 3. ledna nahrát žádný 365 denní kupón. Toto platí zejména pro majitele kupónu „365 dní senior 70+“, který občanům města Teplice hradí Magistrát města Teplice. Pokud tedy máte na čipové kartě datum 31. 12. 2020. nezapomeňte si ohlídat termín a zažádat u dopravce včas o výrobu nové karty. Po projetí stávajícího kupónu Vám nový kupón bude nahrán již na novou bezkontaktní čipovou kartu DÚK.