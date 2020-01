V obchodě ukradl hračky za více než pět tisíc korun

Nákupy bez placení má zřejmě v oblibě 29letý muž z Litvínova. Loni skončil na policii poté, co byl zadržen pro podezření ze spáchání krádeží zboží a v minulosti byl již za krádež odsouzen. Nyní mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu další krádeže. Muž měl v jedné prodejně v Mostě odcizit různé hračky, které si měl dát do tašky a poté proběhl ven z prodejny, aniž by za zboží zaplati. Do prodejny přišel o několik hodin později, kdy si opět do tašky ukryl hračky. Pracovníci prodejny si muže všimli, ale jemu se nakonec podařilo z prodejny utéct. Policisté na základě popisu podezřelého totožnost muže ustanovili a předali mu záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž z Litvínova napáchal škodu za 5 351 korun. Lup nebyl zajištěn.