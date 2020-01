Mostecké muzeum chystá novinky, vrcholem bude akce k výročí vzniku železnice na Mostecku.

Rekonstrukce, která muzeum provázela celý minulý rok a omezila provoz i některé výstavní expozice, je u konce. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice v novém provedení.

„Náročná rekonstrukce je již za námi. Zbývá pouze přebudovat část půdní expozice věnované Krušným horám. První část této expozice jsme předělali, přičemž jsme zde představili Schonberův mostecký betlém. Ještě zbývá dokončit čtyři nebo pět částí, aby bylo vše kompletní,“ říká ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě Michal Soukup.

V nejbližších letech se muzeum do žádných náročných oprav pouštět nemusí. Bude zde ale zapotřebí ještě výměna zabezpečovacího systému. „Bude potřeba toto zařízení inovovat,“ připustil ředitel. Mimo jiné ubezpečil, že u expozice Ulriky von Levetzow a jejích šperků panují zvláštní bezpečnostní opatření. „Šperky jsou uzamčené ve speciálním sejfu, který má tu nejvyšší bezpečnostní certifikaci. Je možné je vidět jen s průvodcem. Jsou zde i kamery, čidla a další standardní nástroje,“ ujistil Michal Soukup.

Návštěvníci muzea se mohou těšit i na zavedené akce. „Jako každoročně se uskuteční tradiční akce, na které jsou lidé zvyklí. Například flerjarmark, který se uskuteční dvakrát. Festival Superpotravina, který patří mezi nejnavštěvovanější akce. Loni si jej nenechalo ujít na dva tisíce lidí. Je to festival, který je vedle pražského druhým největším v republice,“ přiblížil ředitel.

Letos muzeum chystá Mezinárodní den archeologie a Muzejní noc, která bude věnována 150. výročí vzniku železnice na Mostecku. Největší akce tohoto roku by se měla uskutečnit začátkem října. Bude společná pro Most a Chomutov. Využijí se prostory mosteckého i chomutovského muzea včetně dalších exteriérů. „Akce bude věnována příjezdu prvního vlaku do Mostu a do Chomutova. Odehrávat se proto bude v obou muzeích, v chomutovském i mosteckém depozitáři a na nádraží. Uvidíme, zda uspořádáme doprovodné akce, protože tím by mělo výročí a jeho oslavy vyvrcholit,“ dodává ředitel.

V rámci výstavního plánu se mohou lidé těšit také na výstavy v prostorách děkanského kostela. „Zde plánujeme dvě výstavy. První je výstava moderního umění, kterou jsme již zahájili. Druhá je výstava sochaře Quida Kociána. Je to vrstevník Františka Bílka a sochařů počátku dvacátého století. Bude to třešnička na dortu v prostorách děkanského kostela,“ dodal Michal Soukup s tím, že chybět nebudou v muzeu workshopy, výstavy výtvarného umění a další expozice.