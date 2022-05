Blíží se mostecká premiéra dokumentu „Hana Truncová – Se ctí napříč režimy“

Ve Studiu3 Ponte records se 18. května v 17.30 hodin uskuteční mostecká premiéra televizního dokumentu režiséra a kameramana Martina Studeckého o paní Haně Truncové, která se celý svůj život chovala podle morálních zásad lidské slušnosti. Díky tomu, že vždy říkala co si myslí a dělala to, co podle ní bylo potřeba, strávila řadu let v komunistickém vězení a její manžel dostal návrh na trest smrti. Její jasné názory vyplývající z životních zkušeností, je v dnešní době velmi dobré slyšet.