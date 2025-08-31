Blíží se volby do poslanecké sněmovny, volit můžete i mimo bydliště

Na začátku října, konkrétně v pátek 3. a v sobotu 4. října 2025, se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Právo volit má státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku alespoň 18 let a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva – tedy zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Hlasovací lístky
Voliči ve volbách hlasují pomocí hlasovacích lístků, které jim budou dodány nejpozději tři dny před konáním voleb na adresu jejich trvalého pobytu. Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedeno číslo volebního okrsku voliče a adresa volební místnosti. Pokud volič změní trvalý pobyt v období od 4. září, budou mu hlasovací lístky doručeny na adresu původního trvalého pobytu, avšak volit bude podle místa nového trvalého pobytu.
Ti voliči, kteří jsou trvale hlášení na adrese Radniční 1/2, si mohou hlasovací lístky vyzvednout v informační recepci v přízemí budovy magistrátu v době od 29. září do 2. října, případně je obdrží přímo ve volební místnosti v den voleb. Tato možnost se týká i ostatních voličů, kteří hlasovací lístky z různých důvodů neobdrželi (např. byly odcizeny ze schránky), nebo se rozhodli volit jinak, než původně zamýšleli (například dát preferenční hlasy jiným kandidátům).
Zásady a způsob hlasování
Po příchodu do volební místnosti volič předloží okrskové volební komisi svůj průkaz totožnosti – platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas, případně cestovní průkaz. Volič, který si požádal o voličský průkaz, jej musí předložit spolu s průkazem totožnosti – i tehdy, pokud se rozhodne volit ve „svém“ okrsku, tedy v místě svého trvalého pobytu. Poté obdrží úřední obálku a na požádání i novou sadu hlasovacích lístků, s nimiž se odebere za zástěnu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích – v takovém případě zůstává příslušné číslo v daném kraji neobsazeno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, kterým z nich dává přednost (tzv. preferenční hlas). Pokud označí více než čtyři kandidáty, je hlas pro volební stranu platný, avšak preferenční hlasy se nepočítají. Hlasování je dokončeno vhozením úřední obálky do volební schránky.
Hlasování mimo volební místnost
Nemůže-li se volič ze závažných – zejména zdravotních – důvodů dostavit osobně do volební místnosti, může požádat o hlasování mimo ni. Tuto žádost lze podat buď magistrátu (před volbami), nebo okrskové volební komisi (ve dnech voleb). Volič se však musí nacházet na území okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, nebo mít voličský průkaz. Okrsková volební komise pak vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Členové komise při tom dbají na zachování tajnosti hlasování.
O hlasování mimo volební místnost lze požádat e-mailem na adresu volby@mesto-most.cz nebo telefonicky na čísle 477 001 336. Je nutné uvést jméno a příjmení voliče, adresu jeho trvalého pobytu a telefonní kontakt. Ve dnech voleb je třeba kontaktovat přímo příslušnou okrskovou volební komisi – telefonní čísla do jednotlivých volebních místností budou zveřejněna od 29. září na webových stránkách města: www.mesto-most.cz.
Ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, kde volič nemá trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu) nebo na základě voličského průkazu.
Občanský průkaz
Voliči by si měli s předstihem zkontrolovat platnost svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, aby včas požádali o nový doklad, pokud je ten stávající neplatný. Bez platného dokladu totiž nemohou ve volbách hlasovat. Pokud si volič nestihne vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz před volbami, může tak učinit i v průběhu voleb – konkrétně v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 hodin nebo v sobotu 4. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Od letošního roku mohou voliči při prokazování totožnosti a státního občanství ve volební místnosti využít také mobilní aplikaci eDoklady. Ověření údajů probíhá bezkontaktně prostřednictvím technologie Bluetooth.
Pokud chce volič aplikaci eDoklady využít v offline režimu, tedy bez připojení k internetu, je nutné, aby měl v aplikaci k dispozici aktuální digitální výpis občanského průkazu. Tento výpis nesmí být starší než 48 hodin. Informaci o stáří výpisu aplikace zobrazuje přímo u dokladu.
V případě překročení této lhůty již nemusí být možné doklad ve volební místnosti úspěšně použít. Doporučujeme proto, aby si voliči včas zkontrolovali aktuálnost svých údajů v aplikaci a v případě potřeby provedli jejich aktualizaci ještě před odchodem k volbám.
Voličské průkazy
Volič, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Žádost lze podat:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí běžný e-mail),
• nebo prostřednictvím Portálu občana.
Podání musí být doručeno úřadu do 26. září do 16.00 hodin.
Adresa pro zaslání: Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most; ID datové schránky: pffbfvy.
Osobně lze žádost podat do 1. října do 16.00 hodin v úředních hodinách na oddělení matriky a osobních dokladů (3. patro, dveře č. 367), kde volič prokáže totožnost. Úřad o žádosti provede úřední záznam.
Průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů před volbami (od 18. září) a bude předán osobně voliči, zmocněnci s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo zaslán poštou.
Volební okrsky a volební místnosti
V Mostě je zřízeno 60 volebních okrsků. Od posledních voleb do zastupitelstev krajů (září 2024) nedošlo k žádným změnám v počtu ani umístění volebních okrsků či místností. Přehled volebních místností je uveden v tabulce níže. Do 18. září bude na území každého okrsku zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb s uvedením adresy volebních místností.
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese Radniční 1/2, Most, je zařazen do volebního okrsku č. 16 a bude volit v Základní škole v ulici Vítězslava Nezvala 2614/26 (8. ZŠ).