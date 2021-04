Bronzový horník zpět v parku Střed

Socha horníka z památníku obětem 2. světové války se vrátí do parku Střed. Od roku 1996 byla uschována v Technických službách města Mostu, kam byla umístěna poté, co se ji zloději pokoušeli z parku ukrást. Po restaurování, které ji čeká v těchto měsících, bude v příštím roce znovu instalována do parku.

Památník připomíná horníky z Mostecka, kteří zahynuli v odboji za 2. světové války. Skládá se ze dvou částí. Základna pomníku je tvořena žulovým podstavcem (stojícím v parku) s vyrytými jmény padlých. Na podstavci byla umístěna bronzová socha horníka držícího oběma rukama sklopený prapor. Památník se původně nacházel na Husově náměstí (později náměstí Republiky) ve starém Mostě.

V polovině dubna byla socha transportována do ateliéru společnosti Terrigena Art, která v letošním roce provede její restaurování. V příštím roce pak bude socha zpět osazena na kamenný podstavec v parku Střed. Konkrétní termín instalace sochy na původní místo proběhne v návaznosti na obnovu parku Střed.

Autorem sochy je akademický sochař Josef Fojtík, který je také autorem původní sochy T. G. Masaryka v Mostě, obnovené v roce 2014. Zajímavostí je, že autor sám pocházel z hornické rodiny a kromě hornického mosteckého památníku vytvořil další hornické skulptury – monumentální soubor plastik, dnes umístěných v Lidovém domě v Praze. S jeho tvorbou se lze setkat i v dalších českých městech.