BÝVALÉ „ÚTOČIŠTĚ“ PROTITANKOVÉHO ODDÍLU MĚNÍ CHARITA NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Další budova mosteckých kasáren bude zachráněna. Objekt 1285 podél ulice ČSA, který kdysi sloužil pro 2. protitankový oddíl mostecké vojenské posádky, se změní na domov pro klienty s duševním onemocněním a různými typy demencí.

Do rekonstrukce památkově chráněného objektu, který byl poslední roky prázdný, se pustila Charita Most. Ta objekt koupila od soukromého vlastníka v roce 2021. Od té doby probíhaly přípravy na rozsáhlou rekonstrukci. V rámci ní se vytvoří zázemí pro Domov se zvláštním režimem. Bude se jednat o nové bezbariérové zařízení služeb sociální péče, s kapacitou 24 lůžek. „Momentálně tyto služby na Mostecku neposkytujeme. Nicméně poptávka je velká, a to z hlediska celého kraje, nejen tady v Mostě. Těchto lůžek je tu zoufalý nedostatek. Domov se zvláštním režimem je poskytne, a tím pomůže situaci zlepšit. Charita Most pracuje s řadou klientů, máme pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu „Sestra domů“, a přesně tito klienti, pro které bude nový domov určen, se tu vyskytují,“ uvedla mluvčí Charity Most Lucie Jehličková.

Klienti budou mít v Domově komfort a pohodlí, ale především soukromí. „Většina pokojů bude jednolůžkových. Jen minimum bude dvoulůžkových, pokud by měli zájem manželé apod. Pokoje budou představovat malý byt se sociálním zařízením. Na soukromí klienta se klade velký důraz,“ uvedla mluvčí a dodala, že organizace bude do tohoto zařízení shánět nové posily. „Stavba bude trvat dlouho, protože je v katastrofálním stavu. Vše se tu musí udělat od nuly. Nová je pouze střecha. Otevření se směřuje na srpen či září příštího roku. Pak se dostane i na nové zaměstnance. Včas dáme pobídky na pracovní portály, úřad práce apod.,“ řekla mluvčí.

Rekonstrukce si vyžádá zhruba na 120 mil. Kč. Realizací zároveň dojde ke zvýšení energetické účinnosti. „Stavba začala v těchto dnech. Objekt zůstane bez oplocení, plánují se tu jen menší předzahrádky. Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, musíme zachovat ráz, tedy například fasáda zůstane v podobném duchu. Určené jsou i požadavky na okna a dveře a další,“ prozradila dále mluvčí.

Větší část nákladů pokryje dotace z Národního plánu obnovy, a to ve výši zhruba 80 mil Kč. Ústecký kraj poskytne 12 mil. Kč a město Most 11 mil. Kč. Mezi donátory bude i německá charitativní organizace Renovabis.

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba s celoročním provozem pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a duševními poruchami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka. Kromě zdravotní a sociální péče zde budou k dispozici i terapeutické a volnočasové aktivity, které napomohou ke zlepšení kvality života klientů. Profesionální personál bude zajišťovat individuální přístup a bezpečné prostředí, ve kterém se budou klienti cítit pohodlně a respektovaně.