Café bar Citadela zve 11. ledna na první výstavu

Jana je “malíř amatér”, maluje dva roky. Když zjistila, že se její díla líbí a je o ně zájem, začala je vystavovat na zámku Valdštejnů, ve Schola Humanitas a v Chartě Most – v Komunitním centru Janov). Výtvory neprodává, ale obraz je možné získat věnováním příslušné ceny obrazu na podporu organizace Chartia Most, konkrétně na středisko Litvínov. Autorka používá akrylové barvy a obrázky tvoří rozléváním barev v různých variantách, používá různé techniky. Obrazy nemají názvy, každý v nich vidí něco jiného. Svá díla Jana Štiková nesignuje, protože si každý polohuje obraz jinak a ne zrovna tak, jak to vidí ona. Případný zájem o zakoupení obrazu hlaste obsluze Café Baru. Vstupné zdarma