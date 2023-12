Caveman a one man show

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

K nedorozuměním mezi pohlavími dochází v běžném životě velmi často. To není žádnou záhadou a lidé tak nějak podvědomě vnímají, že muži a ženy jsou rozdílné kultury. Americký humanitně vzdělaný herec a dramatik Rob Becker vyšel ze svých znalostí a myšlenku, která vás jistě často napadne, rozvedl a pokusil se o vysvětlení existujících rozdílů. Pomocí své hry vám říká to, co už víte, ale nedokázali jste to formulovat. Caveman je prezentován mužem, ale baví ve stejné míře i ženy, které pokyvují hlavou a nezbývá jim než s jeskynním mužem souhlasit.

Podtitul hry zní: Obhajoba jeskynního muže (na obranu pračlověka) a zcela vystihuje autorovu snahu. Diváci pravděpodobně nebudou masově měnit své chování, ale dostanou šanci si uvědomit, proč dochází k častým hádkám a jak jim předejít. Ženy pochopí, proč je muži neposlouchají při sledování fotbalu, proč nevidí, že byly u kadeřníka, nebo nepoznají, že je doma vytřeno. Muži zase uslyší, čím to je, že se ženy bezdůvodně urážejí, ačkoli jejich partner nic neudělal, a možná pochopí, proč jsou v očích žen, řečeno slovy Cavemana, kreténi.

Hra uvádí mnoho příkladů z běžného života a vše přirovnává k podstatě muže lovce a ženy sběračky. Proč ženy nakupování nabíjí a muže ubíjí? Proč je ideálem devadesátých let mrtvý muž – duch Patricka Swayze? A jak je možné, že jsme tak rozdílní a přitom stejní?

Hraje: Jan Holík/Jakub Slach

Autor: R. Backer

Režie: P. Hartl

Začátek v 19.00 hod. na Velké scéně. Vstupné Představení není součastí divadelního předplatného!!!

Délka představení: 90 minut (bez přestávky)

Vstupenky na představení si můžete již nyní zakoupit v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.