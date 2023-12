Jaký osud stihne mosteckou knihovnu?

Jaký osud stihne stávající Městskou knihovnu v Mostě, až se přestěhuje do Repre? Tuto otázku si pokládají mnozí Mostečané i komunální politici.

Jisté však je, že objekt městské knihovny zůstane zachovaný. Prodej ani demolice prý nehrozí. „Nejvíce jsme nakloněni tomu, aby zde zůstaly zachovány současné provozy, studio Ponte Records, MiniMost, Martin Špoula a celý tento „creative space“. V úvahu přichází spousta aktivit našich uměleckých škol, které mají nedostatečnou kapacitu, i když jsou projekty na jejich rozšíření,“ nastínil primátor. Podle radnice by byla současná knihovna ideální jako detašované pracoviště. V současné době se navíc v knihovně zvažuje využití jednoho z prostorů pro kreativní umění – Art point. Nabízí se i další možnosti. Například přestěhování vedlejší ZUŠ Moskevská. To v případě, že by se město dohodlo s ministerstvem spravedlnosti, které má zájem právě o tento objekt sousedící se soudní budovou. „Jsou to zatím jen úvahy. Ještě bude dost prostoru k diskusi. Jednoznačně by ale měla knihovna sloužit tomuto druhu účelu a ubírat se tímto směrem. Měla by být multikulturním centrem,“ dodal primátor.