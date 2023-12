Hledají se dobrovolníci a nadšenci olympijského festivalu v Mostě

Chcete zažít v létě pravou olympijskou atmosféru? Tak se přidejte do týmu dobrovolníků olympijského festivalu u jezera Most, který se bude konat od 25. července do 11. srpna 2024. Můžete se těšit na setkání se slavnými sportovci, poznáte nové kamarády a dostanete olympijskou kolekci pro dobrovolníky od společnosti ALPINE PRO.

Město Most hledá nadšence, kteří mají rádi olympijské hry, sport a dobrou náladu a pomůžou mu zorganizovat Olympijský festival u jezera Most. Minimální požadovaný věk je 17 let. Do party město přivítá také aktivní seniory, stejně tak studenty v rámci praxí. Náplní práce dobrovolníků bude organizace programu na sportovištích, s koordinací Olympijských táborů pro děti nebo s interaktivní digitální výstavou věnovanou olympijským hodnotám. Také je občas potřeba něco někam odnést, přinést nebo pomoc s další organizací. Každý dobrovolník se zaváže odpracovat alespoň 9 směn během doby konání Olympijského festivalu. Od neděle do čtvrtka bude jedna směna přes celý den, v pátek a v sobotu budeme práci dělit na dopolední a odpolední směnu. A na co se můžete těšit? Po celých sedmnáct dní festivalu budete mít sportoviště areálu k dispozici, potkáte úspěšné olympioniky, oblékneme vás do olympijské kolekce pro dobrovolníky od ALPINE PRO a hlavně zažijete neopakovatelnou olympijskou atmosféru ve společnosti skvělých lidí. Po celou dobu budete mít zajištěné stravování, pitný režim a také ubytování, takže se můžete těšit na krásné letní dny, kdy spojíte práci na Olympijském festivalu s večerní zábavou. Na Olympijském festivalu u jezera Most se o vás bude starat skvělá parta koordinátorů dobrovolníků. Pokud vás zajímá něco konkrétního, můžete jim už nyní napsat nebo se přihlásit na e-mail: dobrovolnici.most@olympic.cz.