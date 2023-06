CC Rallye Sachsen powered by GRUMA projede 17. června Ústeckým krajem

Na trase mají diváci také možnost mávat týmům nebo jim držet palce při „rychlostních zkouškách“ – a spojit to celé s výletem do jedněch z nejkrásnějších regionálních výletních míst. Po akci ale netouží jen fanoušci aut, těší se také řidiči a jejich spolujezdci. A ani organizátoři se už nemohou dočkat: „Těšíme se na naši první letošní rallye. Účastníky opět čeká nádherná trasa rallye včetně závodní dráhy, historických měst a nádherných památek. Na téměř 310ti kilometrové trase se také těšíme na četné diváky,“ říká projektový manažer Eric Pflug.

Po roce 2022 se start uskuteční opět ve městě Döbeln – sídelním městě firmy GRUMA Automobile GmbH, jejíž název nese samotné rallye. Trasa vede z Döbelnu přes Roßwein, přes centrum města Freiberg a Brand-Erbisdorf k německo-české hranici, která je překročena v Neuhausenu v Krušných horách. Odtud pak vede po malebných silničkách do Litvínova, kde se dostanete na hřiště hokejového stadionu Ivana Hlinky. Poté, co byla loňská závodní trať Sachsenring pro účastníky zlatým hřebem, bude letos závodní dráha Autodromu Most nejen místem polední pauzy, a po občerstvení následuje speciální rychlostní zkouška zakončená světelnou bránou na 4,211 km dlouhé závodní trati Autodromu Mostu. Poté se pokračuje přes další česká města, jako je Lom, Osek a Hrob na hraniční přechod Zinnwald zpět do Německa, kde je v Altenbergu čekají rovnou dvě zkoušky – speciální rychlostní zkouška s kontrolní zastávkou u Altenbergské továrny na bylinné likéry, a krátce poté rychlostní zkouška kolem bobové dráhy Eiskanal Altenberg. Přes hornatý východ Krušných hor pak trasa vede na severozápad směrem k Saskému Švýcarsku. Coffee break proběhne v lázeňském městě Rathen, kde bude sledován a moderován příjezd a odjezd účastníků. A letošním cílem je tedy Coswig, kde proběhne také večerní akce a předávání cen v Boerse Coswig.

CC Rallye Sachsen je vyvážené rallye, které nestojí pouze na dosažení maximální rychlosti. V soutěži se během jízd hodnotí i zručnost a obratnost při zacházení s vozidlem. Do celkového hodnocení se započítávají i body za správnou navigaci pomocí itineráře a plynulý styl jízdy. Vítězný tým se může těšit na exklusivní hodinky od Mühle Glashütte.

CC Rally je organizována DDV Media Group za spolupráce na české straně s Ivo Divišem, někdejším ředitelem AUTODROMu Most, a podporována řadou regionálních a národních partnerů a sponzorů. Obce na trase také významně přispívají k úspěchu akce, například prostřednictvím zvláštních povolení pro jízdu v malých bočních uličkách a dalších zajímavostech. Organizační tým DDV Event také již řadu let úspěšně pořádá podzimní Rallye Elbflorenz pro veterány. To se uskuteční 15. a 16. září letošního roku.

S CC Rallye 17. června projedeme následující města a obce:

Naußlitz – Haßlau – Stadt Roßwein – Etzdorf – Berbersdorf – Reichenberg – Seifersdorf – Stadt Großschirma – Freiberg – Brand-Erbisdorf – Müdisdorf – Helbigsdorf – Mulda – Dorfchemnitz – Friedebach – Stadt Sayda – Neuhausen – Cämmerswalde – Rauschenbach – Neuwernsdorf – Deutschgeorgenthal – Tschechien: Český Jiřetín – Klíny – Janov – Litvínov – Most – Braňany – Lom – Osek – Háj u Duchcova – Hrob – Mikulov – Cínovec – Zinnwald – Altenberg – Hirschsprung – Bärenstein – Börnchen – Döbra – Waltersdorf – Hennersbach – Börnersdorf – Kurort Bad Gottleuba – Kurort Berggießhübel – Langenhennersdorf – Leupoldishain – Königstein – Kurort Rathen – Weißig – Thürmsdorf – Struppen – Krietzschwitz – Cotta – Nentmannsdorf – Burkhardswalde – Meusegast – Maxen – Wittgensdorf – Saida – Gombsen – Bärenklause – Babisnau – Possendorf – Wilmsdorf – Freital – Kleinopitz – Oberhermsdorf – Kesselsdorf – Unkersdorf – Oberwartha – Coswig