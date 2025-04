Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v Teplicích má za sebou dvacet let. Stalo se druhým největším v České republice

Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v Teplicích při Neurologickém oddělení teplické nemocnice Krajské zdravotní má za sebou dvacet let od svého vzniku. Toto centrum s nadregionální působností se zabývá diagnostikou, léčbou a komplexní péčí o nemocné trpící roztroušenou sklerózou. Spádovou oblastí pro centrum, které získalo status Centra vysoce specializované péče je Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj. V současné době je zde sledováno více než 2700 nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy. Je tak druhým největším centrem pro léčbu roztroušené sklerózy v České republice.

U zrodu pracoviště stála primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice a vedoucí centra Marta Vachová . „Podobná centra fungují hlavně ve fakultních nemocnicích nebo ve velkých krajských městech. Naše centrum je mimořádné i tím, že vzniklo v nemocnici původně okresního typu. Přesto splňujeme všechny parametry pro poskytování vysoce specializované péče a věříme, že naši klienti jsou s námi spokojeni,“ přiblížila Marta Vachová. „V celostátním registru Remus, kde jsou zapsáni všichni pacienti sledovaní v RS centrech, se jejich počet neustále zvyšuje. V loňském roce u nás zahájilo léčbu 115 nemocných,“ dodala.

„Jsem rád, že se podařilo vybudovat RS centrum v této podobě a těší mě, že je druhým největším. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, o jak závažné onemocnění se jedná, není úplně dobrá zpráva, že počet pacientů v Česku narůstá. RS centru přeji minimálně dalších dvacet let a zároveň chci zdůraznit, že si velmi vážím práce veškerého personálu na tomto oddělení a paní primářky Vachové. Přál bych si, aby lidé, když se již stanou pacienty našeho centra, byli spokojeni, aby léčba zabírala a byla úspěšná,“ řekl Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice.

„Možná to zní divně, ale já tvrdím, že roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, naprosto jednoznačně. Než mi ji před pěti lety diagnostikovali, vážil jsem sto dvacet kilogramů, léčil jsem se s vysokým cholesterolem a tlakem. Po sdělení diagnózy jsem dospěl k závěru, že by bylo dobré konečně začít na sobě pracovat. Začal jsem se více hýbat, kompletně jsem přehodnotil životní styl. Ve výsledku jsem shodil přes čtyřicet kilo a dnes nemusím užívat žádné léky, vyjma těch na roztroušenou sklerózu. Napadlo mě, že by bylo hezké pomoci druhým a ukázat, že i s touto diagnózou se dá relativně slušně žít,“ říká pacient teplického centra Michal Janků, který pracuje ve společnosti Revenium pomáhající lidem se zdravotním postižením a mimo jiné inicioval pravidelné setkávání lidí s roztroušenu sklerózou a také taneční pro ně.