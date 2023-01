CENTRUM RADOST MOST OTVÍRÁ KYTARU PRO děti ZAČÁTEČNÍKY! Všechny děti, které dostaly kytaru k Vánocům nebo chtějí zimu využít k hraní v centru rádi přivítají a ukáží jim, jak z nového nástroje vyloudit první akordy a zahrát první písničky. Děti se mohou během ledna kdykoliv připojit do skupiny pro začátečníky, PROBÍHÁ KAŽDÝ PÁTEK OD 15 DO 16 HODIN ve skautských klubovnách v Mostě, SNP 1191. Přihlášku můžete vyplnit zde a potom rovnou přijít: http://radostmost.cz/hrani-na-kytaru/