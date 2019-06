Cenu Talent roku 2019 získalo Taneční studio Kamily Hlaváčikové

Další úspěšné zakončení taneční sezony má za sebou taneční Studio Kamily Hlaváčikové. Taneční sezonu studio opět ukončilo získáním několika titulů na Mistrovství ČR, prestižním titulem cenou Talent roku 2019 od Asociace amatérských sportů ČR, a ještě jedním úžasným úspěchem, o kterém se všichni brzy dozvíte. Děti letos také zase čeká příprava na mistrovství Evropy a Světa.

18.5. se konalo Mistrovství ČR v České Lípě, které pořádal Svaz učitelů tance. Do tohoto mistrovství se děti probojovaly z regionálních kol do semifinále a poté do finále. Kde se staly dvojnásobnými prvními vicemistry ČR, a to za choreografii The Great Gatsby v disciplíně Latino Ladies a choreografii Noc v Muzeu v disciplíně plesové formace, oba tituly vybojovaly juniorky.

Dále se studio začátkem června zúčastnilo Mezinárodního festivalu Mia festival v pražské Lucerně, který je také vícekolový a ze semifinále se probojovaly obě dvě vyslané choreografie do finále. Jednalo se o 2 nejmladší soutěžní skupiny. Choreografie Sladké pusinky vybojovala v disciplíně mažoretky 2.místo v kategorii děti mladší a choreografie Popelky v disciplíně show v kategorii mini 3.místo.

Další MČR na děti čekalo v Jablonci na Nisou, které pořádá Česká asociace tance, a to ve třech dnech od 7. do 9.6.2019. „Byl to opravdu pořádný taneční maraton některé svěřenkyně a svěřenci studia tančili až 25 disciplín. Na této soutěži se tančí nejen velké choreografie, ale také malé skupinky, dua, tria, a dokonce sólové disciplíny. V obrovské konkurenci, kdy bylo nutné se probojovat z prvních kol až do semifinále a finále přivezlo studio neuvěřitelných 33 titulů. Všichni nasazení tanečníci z TSKH Most ve všech disciplínách, které se můžete u Kamily Hlaváčikové naučit – od Latiny, Karibiku, Show, Freestylu, Jazzu, Contemporary po Dancehall získali krásná umístění,“ řekla majitelka stufia Kamila Hlaváčiková.



Sóla:

1.místo Natálie Masopustová disciplína Karibský tanec Salsa kategorie děti

1.místo Natálie Masopustová disciplína Karibský tanec Bachata kategorie děti

1.místo Natálie Masopustová disciplína Karibský tanec Merengue kategorie děti

2.místo Natálie Masopustová disciplína Karibské show název chor. Star is born v kateorii děti

1.místo Vendula Karafová Karafová disciplína Karibská show název chor. Monster high v kategorii mini

1.místo Sofie Salama disciplína disciplína Karibský tanec Salsa kategorie mini kids

3.místo Sofie Salama disciplína Karibský tanec Bachata kategorie mini kids

3.místo Sofie Salama disciplína Karibský tanec Merengue kategorie mini kids

1.místo Sebastián Holota disciplína Karibský tanec Salsa kategorie děti

2.místo Sebastián Holota disciplína Karibský tanec Bachata kategorie děti

3.místo Sebastián Holota disciplína Karibský tanec Merengue kategorie děti

1.místo Mia Holčáková disciplína contemporary show název chor. Marionette kategorie děti

2.místo Mia Holčáková disciplína Latino tance Samba kategorie děti

3.místo Mia Holčáková disciplína Latino tance Cha-cha kategorie děti

3.místo Marie Kaplanová disciplína Latino tance Samba kategorie junior

3.místo Nathalie Anne Kučabová disciplína Karibský tanec Merengue kategorie junior

1.místo Nikola Veselá disciplína All styles název chor. Charlie Chaplin v kategorii junior

Dua:

1.místo Marie Anna Hellmichová a Anna Ptáčková disciplína Karibský tanec Bachata kategorie junior

3.místo Marie Anna Hellmichová a Anna Ptáčková disciplína Latino tanec Cha-cha kategorie junior

2.místo Nathalie Anne Kučabová a Sophie Ellen Kučabová disciplína Karibský tanec Merengue kat.junior

2.místo Nathalie Anne Kučabová a Sophie Ellen Kučabová dis. show název.chor.Star Wars kat. junior

3.místo Nathalie Anne Kučabová a Sophie Ellen Kučabová disciplína Karibský tanec Bachata kat. junior

Tria:

1.místo Nathálie Anne Kučabová, Nela Kolínková a Mia Holčáková dis. Karibik tanec Bachata kat.junior

1.místo Nathálie Anne Kučabová, Nela Kolínková a Mia Holčáková dis. Karibik tanec Salsa kat.junior

1.místo Nathálie Anne Kučabová, Nela Kolínková a Mia Holčáková dis. Latino tanec Cha-cha kat.junior

1.místo Nathálie Anne Kučabová, Nela Kolínková a Mia Holčáková dis. Latino tanec Jive kat.junior

Formace:

1.místo získala choreografie Roxie v kategorii junior v disciplíně Jazz

1.místo získala choreografie příběh Ester v disciplíně show mix věkových kategorii

1.místo získala choreografie Policeman v kategorii junior v disciplíně Dancehall

1.místo získala choreografie Kráska a Zvíře v kategorii junior v disciplíně Contemporary

2.místo získala choreografie Popelka v kategorii mini kids v disciplíně Show dance

2.místo získala choreografie The Great Gatsby v kategorii junior v disciplíně Karibik dance

2.místo získala choreografie 4shots v kategorii junior v disciplíně Freestyle

Úspěch nemají jenom profi skupiny, ale také hobby skupiny, které se letos zúčastnily tří pohárových soutěží pro hobby skupiny a vždy přivezly několik krásných medailí z předních míst. „Je to opravdu parádní úspěch, když víme že děti v těchto skupinách trénují pouze jedenkrát týdně. Města kde děti soutěžily Louny, Duchcov, Horní Jiřetín,“ dodala Kamila Hlaváčiková.

Studio získalo krásné ocenění od Asociace amatérských sportů ČR prestižní titul Talent roku 2019. „Všem dětem děkuji za skvělou reprezentaci tanečního studia a města Most,“ vzkazuje svým svěřencům šéftrenérka Kamila Hlaváčiková a dodává: „Trenérkám studia děkuji za úžasnou práci a obrovskou trpělivost s dětmi jmenovitě: Martině Smitkové, Kateřině Fiškové, Lucii Hunčárové, Anetě Lejčkové, Pavlíně Černé, Tereze Smitkové, Taťáně Sklenářové, Lence Černé, Kateřině Martinkové a Michaele Matějovicové. Velkou pochvalu si také zaslouží naše praktikantky, bez kterých by to vůbec nešlo: Monika Drábková, Adéla Hlaváčiková, Kristýna Laznová, Daniela Zemková, Eliška Černá a Denisa Voláková. Děkujeme rodičům a partnerům za podporu a důvěru, i když to není někdy moc jednoduché, ale bez tvrdé dřiny a píle by takové úspěchy nebyly. Dívky a chlapci kteří tancují v několika disciplínách, se fyzickou kondicí vyrovnají vrcholovým sportovcům. Jsem na všechny neskutečně pyšná a věřím že nový školní rok 2019/20 a taneční sezóna bude pro nás dalším parádním vykročením vpřed. A na mistrovství Evropy a Světa budeme dobře reprezentovat nejen naše taneční studio, město Most ale také Českou republiku.“