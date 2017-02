Černí andělé přivezli body ze Zlína

Hráčkám Zlína se na domácí palubovce v utkání 18. kola WHIL nepodařilo najít recept na Černé anděly z Mostu a nakonec jim podlehly 22:27, po poločase 8:19.

Zápas začaly obě strany velmi nervózně, první branka zápasu padla až v 5. minutě. Tu vstřelil Most a od té doby předčil Zlín prakticky ve všem, o poločase vedly Severočešky už 19:8. Předvedla se především brankářka Mostu Dominika Müllnerová, která si jen během prvních deseti minut připsala 5 úspěšných zákroků. Ve druhém poločase již obě družstva protočila sestavy a dala šanci náhradnicím. Most si už bez jakéhokoliv problému držel velký náskok vytvořený z prvního poločasu a nakonec vyhrál.

„V prvním poločase naše hráčky do puntíku splnily vše, co jsme si takticky připravili a nepustily soupeře prakticky k ničemu. Na palubovce jsme jednoznačně dominovali a díky agresivní obraně a rychlému přechodu do útoku jsme soupeře zaskočili,“ komentoval vývoj utkání mostecký trenér Peter Dávid. Do hry zasáhly i mladší hráčky a na palubovce se tak vystřídal prakticky kompletní kádr. „Přibližně padesát minut jsme na palubovce jasně dominovali, za jediné negativum na našem výkonu bych označil posledních deset minut, které se nám vyloženě nepovedly, a soupeř snížil náš výrazný náskok. Výsledek ale za celou dobu zápasu nebyl v ohrožení,“ dodal kouč.

HC Zlín – DHK Baník Most 22:27 (8:19). Nejvíce branek: Birkušová 4, Kamenářová 4, Hradilová 3, Nygrýnová 3 – Szarková 6/1, Růčková 5/1, Mikulčík 5. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/2. Vyloučení: 2:4. Diváci: 165.