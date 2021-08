ČERNÝM ANDĚLŮM se blíží první přípravné zápasy, doma začnou turnajem ČESKÉHO PORCELÁNU DUBÍ

Od 13. do 15 srpna bude mostecká sportovní hala dějištěm dalšího ročníku Turnaje Českého porcelánu Dubí. Kromě pořádajících Černých andělů se ho zúčastní další trojice týmů zvučných jmen – německý Thüringer HC, rumunská CS Gloria 2018 Bistrita – Nasaud a polská MKS FunFloor Perla Lublin.

Černým andělům už naplno začala příprava na další sezonu. V nadcházejících dnech je čeká řada přípravných utkání, už o prvním srpnovém víkendu absolvují tradiční přípravný dvojzápas proti německému Thüringeru. Následně přijde na řadu první domácí série přípravných zápasů proti silným evropským soupeřkám.