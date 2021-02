Černým andělům vyšla odveta s Dunajskou Stredou

Domácí hráčky se držely celý první poločas, který byl charakterizovaný řadou neproměněných šancí a úspěšnými zákroky brankářek na obou stranách. V důsledku to vedlo vedlo k nízkému počtu nastřílených gólů. Most v úvodu prohrával 1:3 a naposledy v první půli ještě 6:7. O přestávce ale už vedl 11:8.

Po změně stran Dunajská Streda třemi zásahy v řadě srovnala stav a pak se ještě dostala do vedení 15:14. Most skóre otočil, ale houževnatý soupeř bojoval dál a výsledek utkání byl až téměř do jeho závěru na vážkách.

Sedm minut před koncem byl stav nerozhodný 20:20. Poté se ale Černým andělům přece jen podařilo odskočit a připsat si na čele tabulky další body za konečnou výhru 24:20.

O následujícím víkendu přivítá Most na své palubovce dalšího slovenského soupeře, Šaľu.