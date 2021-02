Očkování v Ústeckém kraji pokračuje- očkuje se všemi dostupnými vakcínami

Ústecký kraj pokračuje v očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Aktuálně využívá všechny tři vakcíny, které jsou v Česku nyní k dispozici. Kraj nově spouští interaktivní mapu očkovacích míst. Očkování zůstává nadále pro vedení kraje a také pro vedení Krajské zdravotní prioritou, epidemická situace v Česku se rozhodně nedá nyní považovat za dobrou a výjimku netvoří ani Ústecko. Ze strany kraje i Krajské zdravotní jsou činěny maximální možné kroky k tomu, aby se proočkovalo co nejvíce obyvatel, kteří mají o očkování zájem.

Očkování proti nemoci COVID-19 pokračuje. Celkem bylo v Ústeckém kraji naočkováno k 20. únoru 21 280 osob. Zdravotníci, kteří se do očkování již zapojili, byli již naočkováni druhou dávkou a pokračuje se v očkování seniorů v kategorii 80+ a také obyvatel a zaměstnanců domovů pro seniory v kraji. K očkování se používají vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Právě vakcína od firmy AstraZeneca vzbudila v posledních dnech mezi veřejností diskuzi. „Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích,“ přiblížil postoj Krajské zdravotní, a.s., její generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě, klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti COVID-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách. Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.

„Nadále pracujeme na tom, abychom zajistili očkování pro co nejvíce našich občanů, v co nejkratším možném čase. Jsme samozřejmě závislí na dodaných počtech očkovacích dávek, které se snažíme zajistit v co největším možném počtu. Zároveň také rozšiřujeme místa, kde se lze, nebo se bude možné, nechat očkovat. Věříme, že k lepší orientaci pomůže veřejnosti i interaktivní mapa očkovacích center, kterou spouštíme,“ sdělil na tiskové konferenci Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Mapa je k dispozici zde: http://ockovani.kr-ustecky.cz.

Vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., také posiluje mobilní očkovací týmy. Aktuálně jsou k dispozici čtyři – dva v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a po jednom v nemocnicích v Mostě a v Kadani. Mobilní očkovací týmy se nyní využívají primárně pro potřeby očkování v domovech seniorů.

„Právě očkování stále vnímáme jako tu správnou cestu, jak se vrátit k normálnímu životu. Ze strany našich občanů nyní očekáváme 60 % zájem o vakcinaci, což je cca 420 tisíc osob. Co se týká vládní strategie, tak v

rámci její první priority musíme oočkovat 38 tisíc osob a ve druhé pak 170 tisíc. Počítáme vždy s dvěma dávkami pro každého očkovaného,“ informoval o dalších krocích hejtman Schiller.