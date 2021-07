Červenec v psím útulku

První prázdninový měsíc je v psím útulku vyhrazen změnám. Betonové plochy v jedné části útulku projdou kompletní renovací. „V současné době není kapacita útulku plně obsazena. Přestěhovali jsme proto psy do jedné části a druhá se může renovovat. Původní betonové plochy už nesly stopy značného poškození. Nový povrch bude nejen lépe vypadat, ale především bude snazší jeho údržba. Do popraskaného starého betonu zatékala voda, nové plochy se budou snáze oplachovat. Tím se také omezí zápach ze špinavé vody, která zatékala do spár v betonu,“ uvedl vedoucí útulku Jan Novák. Zaměstnanci útulku se na začátku prázdnin pustili také do natírání kotců. Přestože se v litvínovském útulku nijak zásadně neprojevil úkaz, na který upozorňují útulky z větších měst, tedy že si lidé během covidových karantén a omezení berou častěji psy z útulku domů, na nezájem o adopci si Jan Novák nestěžuje. „Jsme poloprázdní, lidé mají o psy zájem, ale není to nijak markantnější, než v době před covidem. Nejvíce chtějí lidé štěňata. Ta se v útulku prakticky ani neohřejí. V současné době tu není ani jedno,“ doplnil Jan Novák.