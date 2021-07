Policisté pátrají po dvou svědcích

V pátek 25. června kolem sedmé hodiny večer v ulici Tovární mladou dívku obtěžoval neznámý muž a do očí jí nastříkal pepřový sprej. Dívka se dala na útěk, ovšem muž běžel za ní. Díky tomu, že kolem projížděli dva mladíci, kteří si jí všimli a zastavili, tak muž jí přestal pronásledovat a odešel do ulice Kekulova. Mladíci dívce pomohli. Uklidnili jí, dali jí napít vody a doprovodili jí do blízkého baru za kamarády. Dívka až za tři dny celou věc oznámila na policii.

Policisté žádají tyto mladíky, aby se přihlásili na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. Jejich svědectví je pro policisty velmi důležité z důvodu řádného objasnění případu.