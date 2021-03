Česko si v Německu polepšilo. Pozemní tranzit z ČR bude nově bez testu

Německo zařadilo Českou republiku společně se Slovenskem a Francií mezi skupinu zemí s vysokým rizikem nákazy (Hochinzidenzgebiet). Přesun z kategorie států s mutující variantou viru znamená, že Německo uvolní mj. průjezd pozemní dopravy přes své území bez testů. Toto rozvolnění se dotkne zejména nákladní dopravy. Změna platí již od půlnoci ze soboty na neděli 28. března 2021.

„Povinné testování řidičů kamionů způsobilo velké komplikace. Viděli jsme kolony stovek kamionů na hranicích, v zimě museli na testování či hraniční kontrolu čekat hodiny. Opakovaně jsme proti tomu protestovali, podpořily nás i další státy. Zrušení této podmínky proto přinese větší plynulost přeshraniční dopravy nejen v Česku, ale po celé Evropě,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Přestane také platit úplný zákaz přeshraničních cest do Německa, turismus ale nadále možný nebude,“ dodal. Nezbytné cesty do Německa budou podmíněné jak negativním testem, tak nástupem do karantény.

Průjezd Německem bez testu bude možný i pro osobní dopravu. Zároveň ale platí, že při průjezdu Německem je nutné splnit podmínky vstupu do cílové země, nejčastěji jde o negativní test. Tranzit bez nutnosti předložení testu se vztahuje i na cesty na německá letiště. Naopak při příletu do Německa musí mít cestovatel negativní test už před nástupem do letadla.

V jiných případech povinnost předložit negativní test (PCR nebo antigenní) při vstupu do Německa přetrvá. Test nesmí být starší více než 48 hodin. Poté je třeba nastoupit desetidenní karanténu, kterou lze ukončit nejdříve pátý den negativním testem. Cestující mají také povinnost se zaregistrovat v elektronickém formuláři.

Otázka pendlerů v souvislosti se změnou německých pravidel zatím nebyla vyjasněna. O případných změnách bude okamžitě informovat na svých webových stránkách Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dá se ale předpokládat, že obě sousední spolkové země, Sasko a Bavorsko, budou chtít podobně jako začátkem roku zavést vlastní výjimky pro uplatňování karantény.