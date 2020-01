Chcete se stát dárcem kostní dřeně? V Mostě budete mít 15. ledna příležitost

Na Mostecku proběhne ve středu 15. ledna od 12 do 17 hodin ve Středisku volného času v Albrechtické ulici v Mostě nábor dárců kostní dřeně.

Stačí pár minut vašeho času na vyplnění krátkého dotazníku a odběr slin štětičkou a může zachránit život. Podmínkou zápisu do registru je věk od 18 do 35 let, respektive až do 36. narozenin, hmotnost 50 a více kilogramů, dobrý zdravotní stav bez prodělaných vážných onemocnění a bez trvalé medikace (mimo antikoncepce a léků na sezonní alergie). Nábor pořádá Český národní registr dárců dřeně.

Kostní dřeň je stále nenahraditelnou součástí léčby nemocí krvetvorby. Každoročně v ČR onemocní stovky lidí včetně mladých i malých dětí. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity. Transplantaci kostní dřeně absolvuje v naší zemi několik set pacientů. Z toho 75 % dárců je od nepříbuzného dobrovolného dárce. I přesto, že je aktuálně v národním registru dárců dřeně více než 90 tisíc dobrovolníků, bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde a umírá. Proto je nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!