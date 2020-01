V ZUŠ F.L. Gassmanna vystoupí klavírní virtuos Pavel Voráček

V ZUŠ Gasmanna se v rámci cyklu Mostecké hudební pondělky uskuteční 13. ledna od 19 hodin koncert klavírního virtuosa Pavla Voráčka.



V rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě plánuje Pavel Voráček provést všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. V Mostě zahraje čtyři z nich. L. van Beethoven – Sonáta c moll op. 10, č. 1, Molto Allegro e con brio, Adagio molto, Finale. Prestissimo. L. van Beethoven – Sonáta As dur op. 110, Moderato cantabile, molto espressivo, Allegro molto, Adagio, ma no troppo, Fuga. Allegro, ma non troppo. L. van Beethoven – Sonáta F dur op. 54, In Tempo d’un Menuetto, Allegretto. L. van Beethoven – Sonáta c moll op. 13 „Patetická“, Grave. Allegro di molto e con brio, Adagio cantabile, Rondo. Allegro. Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ F. L. Gassmanna. Vstupné: 100Kč/ děti, senioři a vojsko 50 Kč.