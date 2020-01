Na mosteckém magistrátu skončila poradna České obchodní inspekce

Namosteckém maģistrátu fungovala řadu let poradna České obchodní inspekce. Tato bezplatná služba občanům k 31.12. 2019 skončila.

„Činnost poradenské a informační služby České obchodní inspekce na Magistrátu města Mostu bylak poslednímu prosinci loňského roku ukončena a tato služba již nebude dále ve městě Most poskytována,“ uvedla Alena Sedláčková z mosteckého magistrátu. Podle ředitelky České obchodní inspekce, Inspektorátu pro kraj Ústecký a Liberecký Renaty Linhartové je důvodem malá využívanost ze strany zdejších spotřebitelů. Od 1. ledna je spotřebitelům k dispozici poradenská linka na tel. čísle +420 222 803 404, a to od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Osobní návštěvy spotřebitelů jsou možné vždy v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin v sídle České obchodní inspekce, Inspektorátu pro kraj Ústecký a Liberecký, Prokopa Diviše 1386/6, 400 01 Ústí nad Labem. Další informace lze rovněž získat na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . (nov)