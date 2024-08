„Chci komplexně řešit spravedlivý a efektivní sociální systém,“ říká Ivana Turková (PRO).

Strana PRO v koalici s SPD a Trikolorou zahájila svou volební kampaň do Krajských úřadů s důrazem na nutnost změnit systém sociálních dávek. Ivana Turková lídryně strany PRO (na kandidátce číslo 60) představila hlavní body, kterých by se změny měly týkat. Že to budou pro některé lidi a navázané neziskové organizace změny nepopulární, bude zřejmé. Turková bude chtít využít zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva kraje a předkládat Poslanecké sněmovně návrhy změn příslušných zákonů.

„Historicky žijeme v kraji s vysokým počtem tzv. vyloučených lokalit.

Náš region byl dlouho opomíjen a dnes už nestačí pouhé konstatování, že je zde situace neudržitelná. Nestačí jen konstatovat, ale je třeba

konat. Nesnáším dvojí metr, některým skupinám občanů musí skončit časy nekonečných nároků a žádných povinností. Současný systém sociálních dávek je administrativně náročný, komplikovaný, a k některým skupinám až příliš štědrý. Pokud je v současném systému sociálních dávek jakési

opatření proti zneužívání, z mého pohledu je zcela nefunkční a někteří

lidé ho dokáží záměrně již několik let bravurně obcházet. Je potřeba

tento systém sociálních dávek nastavit tak, aby pro každého, kdo jej

bude v tíživé životní situaci potřebovat, byl transparentní,

srozumitelný a nápomocný. Chceme, aby sociální dávky lidem pomáhaly a ne

aby byly zneužívány. Čistý příjem z práce nebo podnikání musí být vždy

vyšší než sociální dávky. Chceme, aby výplata lidi motivovala k práci,

aby si podnikatelé vydělali“ říká Ivana Turková.

Podpora a sociální pomoc musí směřovat především k rodinám aktivně

pracujících či studujících lidí, k hendikepovaným a také k našim

seniorům.

Vzhledem k nepříznivému trendu snižování porodnosti klade strana PRO

dlouhodobě zvýšenou pozornost na podporu pracujících vícečetných rodin.

V plánu je výrazně zvýhodnit rodiny s dětmi v daňovém a sociálním

systému, aby byla více podpořena porodnost. Zároveň musí být pečlivě

vyřešeno to, aby dítě nesloužilo jako zdroj obživy. Většina podpory má

být navázána na ekonomickou aktivitu rodičů.

„Chceme zjednodušit systém sociálních dávek snížením jejich počtu.

Reforma počítá také s přísnějším opatřením proti zneužívání dávek. Pro

zajištění stability systému plánujeme zavést automatickou valorizaci

všech vyplácených dávek na stejném principu, jako u vyplácených důchodů,

stejně jako zavedení určitého prvku zásluhovosti, protože jsme

přesvědčeni, že není správné, aby člověk, který 30 let odváděl do

systému daně, stál stejnou frontu s těmi, kteří nikdy do systému

nepřispěli ani jednou korunou. Nakonec chceme vrátit administraci a

výplatu sociálních dávek zpět na sociální odbory měst a obcí,“ říká

sebejistě a s nadšením Ivana Turková.

Podle Turkové reforma rozhodně nezapomíná ani na osoby se zdravotním

postižením a seniory. Podporuje osoby se zdravotním postižením vyššími

daňovými úlevami pro zaměstnavatele. Pro seniory rozšiřuje nabídku

služeb tak, aby jejich život byl pestrý, a aby poskytoval možnost

setrvat co nejdéle ve svém známém a důvěrném prostředí domova. Nabídka

služeb se musí co nejvíce přiblíží skutečným potřebám.

Zvláštní pozornost bude věnována tomuto problematickému regionu i s

ohledem na nejvyšší nezaměstnanost a počet vyloučených lokalit v ČR.

„Navrhujeme zastavit příliv nových příjemců dávek do regionu, kde je

jejich počet nadprůměrný, dvojnásobně převyšující republikový průměr.

Zároveň chceme posílit počet kvalifikovaných sociálních pracovníků,

kteří budou zajišťovat efektivnější kontrolu dlouhodobě nezaměstnaných.

Ve spolupráci s MPSV chceme vyzkoušet NÁŠ PILOTNÍ projekt zaměřený na

dlouhodobě nezaměstnané ve snaze pomoci těmto lidem s obnovou svých

pracovních návyků a jejich zpětné zapojení do pracovního procesu, včetně

toho, že podpoříme vznik sociálních podniků tak, aby bylo možné tento

projekt okamžitě realizovat,“ zdůraznila Ivana Turková

„Jsem přesvědčena, že tyto změny povedou k vytvoření spravedlivého a

efektivního systému sociálních dávek, který bude motivovat k práci,

podporovat rodiny, seniory či hendikepované a poskytovat potřebnou a

cílenou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. Chci výrazným způsobem,

nikoliv kosmetickými úpravami pomoci tomuto kraji a na Vás voličích je,

zda to budu moci realizovat. Věřím, že to společně s vaší podporou to

dokážeme,“ říká Ivana Turková