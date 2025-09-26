Chemické fórum Ústeckého kraje: zelená a digitální transformace v praxi

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje uspořádala v Mostě v hotelu Cascade 8. ročník Chemického fóra Ústeckého kraje – tradiční odbornou konferenci, která spojuje zástupce chemického průmyslu, výzkumu, školství a veřejné správy. Letošní ročník se nesl v duchu motta: „Zelená a digitální transformace – od vize k realitě: 5 let dekarbonizace a digitální inovace“.
Chemický průmysl v Ústeckém kraji hraje zásadní roli v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice a čelí zároveň výzvám spojeným s digitalizací výroby, procesů i řízení. Konference nabídla prostor k bilanci prvních pěti let transformačních iniciativ, k výměně zkušeností i k diskusi o tom, jaké kroky přinášejí reálné výsledky a kde je nutná změna.
V bloku Školství a udržitelnost vystoupila se svou řečí také 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková. Zdůraznila důležitost vzdělávání v oboru chemie pro budoucí rozvoj regionu. Dála potvrdila, že Ústecký kraj je významným chemickým regionem. Kvalitně připravení odborníci představují klíč k jeho konkurenceschopnosti a kraj je připraven dlouhodobě vytvářet podmínky pro jejich přípravu především v rámci své kompetence ve středním školství.
Další ročník Chemického fóra je plánován jako součást programu 78. Sjezdu chemiků, který se uskuteční v Ústí nad Labem od 7. do 10. září 2026.