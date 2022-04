Chodíte rádi? Zapojte se do dubnové výzvy 10 000 kroků

Pokud rádi chodíte po městě, po výletech či se jen tak touláte přírodou, tak můžete tohoto pohybu využít a přihlásit se celorepublikové výzvy. Této akce ale můžete zároveň využít, i když nejste zvyklí na pravidelný pohyb a k začátku potřebujete nějakou motivaci. Hlavním cílem výzvy, je totiž zařadit chůzi nebo běh mezi každodenní činnosti a udělali tak něco pro své zdraví. Výzva bude probíhat po celý měsíc, tedy od 1. do 30. dubna 2022.

Pro účast ve výzvě je potřeba se nejprve zaregistrovat, více na www.imostecko.cz

Aktivitu můžete monitorovat na jakémkoliv zařízení. Tu poté v podobě printscreenu nahrajete do svého profilu. Každý kilometr je bodově ohodnocen, přičemž je zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak i týmy, které si sami vytvoříte, a to hned ve třech kategoriích – chůze, běh a nordic walking. A protože věk zde nahraje žádnou roli, může se zapojit opravdu každý. Nově se totiž mohou zúčastnit i děti od 6 let.

Pro zpestření celé výzvy je na tento rok přichystáno několik novinek. Kromě hlavní bodovací soutěže Vás čekají ještě 3 výzvy – virtuální pouť, sbírání odznáčků a kalendář zážitků. Virtuální pouť znamená, že se každý účastník bude moci vydat napříč republikou a virtuálně tak poznat krásy naší země a její ne příliš známá zákoutí. Pro ty, co rádi vidí své úspěchy, je připraven systém sbírání odznáčků. Pokud se budete pohybovat každý den a splníte požadavky, tak se Vám budou automaticky načítat odměny v podobě odznáčku. Ty poté budou veřejně zobrazeny na Vašem profilu, jako motivace pro Vás i ostatní zúčastněné. Poslední novinkou je možnost si na profilu uchovávat fotografie se zážitky, které posbíráte během výzvy. Po skončení akce obdržíte účastnický list obsahující Vaši unikátní koláž fotek z celého měsíce.

Statutární město Most se i letos do výzvy zapojilo a odmění ty nejlepší účastníky z Mostecka zajímavými cenami. Kromě výhry v rámci města ale můžete vyhrát i v celorepublikové soutěži.