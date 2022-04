Legendární Vyšehrad v Citadele

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!

Neukočírovatelný fotbalista Julius Lavický tak bude na velkém filmovém plátně žít svůj neuvěřitelný život plný divokých večírků, rychlých aut, spoře oděných žen a samozřejmě i svého milovaného sportu. Sice v něm tolik nevyniká, ale skandály kolem něj dokáže vytvářet neuvěřitelné. Jeden z nejoblíbenějších českých seriálů dostává pokračovatele, jenž svým velmi nekorektním humorem, otevřenou zpovědí o současném stavu fotbalového sportu u nás a účastí mnoha sportovních hvězd jistě zboří všechny typy kinosálů. Samozřejmě jen co se návštěvnosti týče!

Poprvé tak diváci budou moci na velkém plátně fandit nejen Jakubu Štáfkovi coby neuchopitelnému Lavimu, nebo Jakubu Prachařovi jako jeho všeho schopnému agentovi Jardovi. V kinech se objeví také Laviho „duty free“ přítelkyně Lucie (Šárka Vaculíková), trenér Žloutek (Jiří Ployhar), předseda FK Slavoj Vyšehrad Král (Ondřej Pavelka), Laviho máma (Věra Hlaváčková), nebo rodiče jeho přítelkyně (Ivana Chýlková a David Prachař). Role ve filmu dostali ale například i Tomáš Rosický, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Tomáš Řepka, Jan Kadlec, Roman Bednář, Ondřej Pavelec či Jakub Voráček. A výčet sportovních mega hvězd tady rozhodně nekončí! Film navíc otevírá téma fair play a poukazuje na nešvary českého fotbalu a aféry těch nejvyšších představitelů českého fotbalového prostředí poslední doby.

Diváci se tak mohou těšit na aktuální reakce na sportovní kauzy, stejně jako na nekorektní a vtipné hlášky v situacích, do kterých se dokáže dostat jen takové nemehlo, jako je Julius Lavi Lavický.

Film uvádí Citadela například v úterý 19. dubna, pátek 22. dubna nebo ve středu 27. dubna od 20 hodin.

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Scénář: Tomáš Vávra, Jakub Štáfek

Kamera: Jan Filip

Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Jaromír Bosák, Veronika Khek Kubařová