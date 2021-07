Chystá se přestavba dalšího hřiště

Ve Valdštejnské ulici, nad nákupním střediskem Máj, se Litvínovští dočkají modernizace tamního asfaltového plácku. Stane se z něj moderní sportoviště. Přestavba je zařazena do akčního plánu roku 2021. Hřiště s umělým povrchem bude vybaveno sloupky na síť na nohejbal či volejbal a koši na basketbal. Do okolí se umístí 13 laviček, odpadkové koše, nový stůl na stolní tenis. Sportoviště zabezpečí 4 m vysoká síť. V řízení zvítězila pražská firma Gartensta plus, s.r.o., s nabídkovou cenou cca 1,7 mil. Kč bez DPH.