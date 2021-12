Chyťte si své čipy u vánočního stromu! V Mostě už podruhé…

Již druhým rokem můžete na území města Mostu i v jeho blízkém okolí potkávat značky s barevným srdíčkem v černém kolečku. Jedná se o NFC čipy (případně na čipu naleznete také QR kód) vytvořené neziskovou organizací Life is Skill, z. ú., pro svůj projekt, který se zaměřuje na zapojení lidí každého věku do volnočasových aktivit spojených s pohybem.

Město Most vytvořilo již několik aktivit, na kterých se společně podílela i nezisková organizace se svými NFC čipy. Jsou to akce jako například loňské a letošní Babí léto na kole a pěšky, Zahájení cyklistické a turistické sezóny – covidově jinak, Novoroční cyklojízda městem Most nebo Čipovací soutěž u vánočního stromu.

Tak jako loni, tak i v letošním roce bude umístěn NFC čip u vánočního stromu na 1. náměstí. Tím, že si načtete NFC čip (nebo QR kód) do svého mobilního zařízení, máte možnost projevit podporu, že se vám letošní vánoční strom i výzdoba celého města líbí a navíc ještě něco vyhrát. Vloni jsme zaznamenali více než stovku naskenování NFC čipu, podaří se nám letos společně toto číslo překonat?

Z účastníků, kteří si načtou NFC čip (nebo QR kód) u vánočního stromu v Mostě nejpozději do 31. 12. 2021, bude vylosováno pět zúčastněných. Ti pak budou následně ohodnoceni drobnou pozorností.

Podmínkou je registrace na lifeisskill.cz (registrační formulář naleznete na muj.lifeisskill.cz) a stažení aplikace LiSApp, která je dostupná pro vaše zařízení jak na Google Play, tak na App Store. Poté už stačí jen vyrazit na 1. náměstí a použít svůj chytrý telefon.