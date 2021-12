Nový kalendář „Okolo Mostu“ v prodeji

V Turistickém informačním centru je v prodeji stolní kalendář města Mostu na rok 2022 s titulem Okolo Mostu. Zakoupit jej můžete každý všední den od 9 do 17 hodin za 65 Kč.

Most a jeho nejbližší okolí nabízí nespočet možností pro aktivní trávení volného času. Můžeme se procházet kolem jezer, sportovat v jejich bezprostředním okolí nebo si užívat přímo v jejich vodách, můžeme zdolávat více či méně příkré kopce Českého středohoří a pozorovat zdejší faunu a flóru, můžeme se vydat na hipodrom za dostihovým sportem nebo se jen kochat pohledem na pasoucí se koně v jeho okolí, můžeme chytat ryby v rybníčcích a jezírkách či odpočívat při pohledu na jejich poklidnou hladinu, můžeme se toulat nekonečnými loukami v okolí jezera Most a sledovat přitom siluetu kopce a hradu Hněvína, můžeme vyjet do nedalekých Krušných hor…

Je tolik možností… Některé z nich nabízejí fotografie stolního kalendáře 2022, který vydalo město Most. Autory fotografií jsou i úředníci mosteckého magistrátu, kteří – ač fotografičtí amatéři – dokázali zachytit objektivem svým fotoaparátů nebo mobilů zajímavá zákoutí Mostu a jeho nejbližšího okolí a připomenout tak nejen místním, že na výlet nemusíme daleko.