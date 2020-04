Co o Velikonocích smíme a co ne? Policie spouští LIVE CHAT

LIVE CHAT pro občany, kteří tápou ve výkladu vládních opatření v období Velikonoc, spustila na svém facebooku Policie České republiky.

Pokud si nejste jisti, co o Velikonocích smíte nebo nesmíte, se dozvíte na LIVE CHATU. Stačí pod příspěvek na facebooku položit dotaz k tématu a policie ve vymezeném čase co nejdříve odpoví. LIVE CHAT bude probíhat v době od 10 do 12 hodin ‼️ „Prosím pod obrázek přidávejte komentáře pouze se svými dotazy a odpovědi nechte na nás. Lépe se v tom budete orientovat vy i my,“ žádají policisté.