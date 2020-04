Unipetrol pomáhá místním samosprávám, nemocnicím i neziskovým organizacím

Unipetrol, který je součástí kritické infrastruktury České republiky, v současné mimořádné situaci i nadále zajišťuje výrobu a dodávky pohonných hmot a dalších strategických komodit nezbytných pro fungování státu. V souvislosti s omezením šíření rizika nákazy koronavirem aktivoval krizový štáb a přijal ve svých výrobních závodech odpovídající hygienická a bezpečnostní opatření. Zároveň průběžně distribuuje ochranné prostředky a dezinfekční tekutiny mezi své zaměstnance a pracovníky čerpacích stanic Benzina. Podporu poskytuje i místním samosprávám, nemocnicím, složkám integrovaného záchranného systému či neziskovým organizacím. Do pomoci potřebným se zapojily rovněž Nadace Unipetrol a další společnosti ze skupiny Unipetrol – Benzina, Spolana Neratovice a Paramo.

„Těší mě, že díky maximálnímu úsilí našich zaměstnanců zvládáme v současné mimořádné situaci udržovat kontinuitu výroby a zároveň se můžeme soustředit i na pomoc potřebným. Jako společensky odpovědná společnost jsme se zapojili do pomoci především v okolí našich výrobních závodů, ale rovněž na česko-polských hranicích, kde jsme zajistili občerstvení pro řidiče čekající v několikahodinových frontách. Naše okolí nám není lhostejné, takže v pomoci potřebným budeme pokračovat i nadále. Věřím, že společně se s touto mimořádnou situací vyrovnáme,“ uvedla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol.

Téměř 30 000 litrů dezinfekční tekutiny a další ochranné prostředky byly prioritně distribuovány v rámci skupiny Unipetrol na pracoviště s nejvyšším rizikem přenosu nákazy koronavirem, ať už se jedná o zaměstnance výrobních jednotek, společnosti zajišťující logistiku nebo čerpací stanice Benzina. Každý zaměstnanec skupiny Unipetrol dostal pro sebe a své blízké litr dezinfekční tekutiny. Celkem se tak v rámci celé skupiny rozdalo na 4 800 litrů. Výroba dezinfekce probíhá přímo v Unipetrol výzkumně vzdělávacím centru (UniCRE) v Záluží u Litvínova, kde se doposud vyrobilo 52 000 litrů dezinfekce.

Dezinfekční tekutina je v rámci možností rozdělována také orgánům místní samosprávy, nemocnicím, hasičům, policistům a dalším institucím. Do současnosti bylo dodáno téměř 5 000 litrů dezinfekce městům Most a Litvínov, mostecké nemocnici, nemocnici v Ústí nad Labem, složkám integrovaného záchranného systému a dalším organizacím. Unipetrol rovněž zakoupil 500 ochranných obleků pro nemocnici v Mostě.

Výrobu dezinfekcí podpořila také Spolana Neratovice. Ta darovala Hasičskému záchrannému sboru České republiky dodávku roztoku chlornanu sodného, ze které půjde vyrobit až 50 tun dezinfekce. Pozadu nezůstala ani společnost Paramo, která Pardubickému kraji pomohla se zajištěním 3 000 litrových lahví na distribuci dezinfekcí.

Do pomoci potřebným se zapojila i Nadace Unipetrol, která ve středu věnovala Sportovní soukromé základní škole v Litvínově novou 3D tiskárnu a finanční dar ve výši 5 000 korun na nákup materiálu potřebného pro tisk ochranných štítů pro místní nemocnici. V průběhu týdne se nadace zapojila do distribuce 950 roušek, 500 respirátorů a 39 dezinfekčních sad pro dětské domovy, domovy důchodců a neziskové organizace. Nadace rovněž připravuje spuštění infolinky pro zaměstnance, kteří by vzhledem k momentální situaci potřebovali psychologickou pomoc.

Společnosti skupiny Unipetrol se v současném mimořádném stavu angažují i v dalších oblastech. Benzina ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v ČR poskytla občerstvení pro řidiče čekající v dlouhých kolonách na česko-polských hranicích. Společně kromě toho ocenily 11 paletami zboží i město Náchod a ostatní spolupracující složky za výbornou spolupráci. Balené vody, energetické nápoje

Verva, sladkosti a další tak putovaly i k zdravotníkům, policistům, hasičům, vojákům, celníkům a dobrovolníkům. Dohromady se jednalo o občerstvení v hodnotě 380 tisíc korun (19 350 energetických nápojů Verva, 10 368 muffinů, 7 020 balených vod a 5 220 drobných pochutin). Největší tuzemská síť čerpacích stanic zajistila také občerstvení ve formě 1 950 sendvičů pro Fakultní nemocnici v Motole. Benzina rovněž darovala tankovací karty v hodnotě 50 000 korun neziskové organizaci HEWER, která zajišťuje služby osobní asistence v domácím prostředí na území sedmi krajů České republiky.