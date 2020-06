ČSSD, ProMOST a ÚFO budou v Ústeckém kraji kandidovat pod značkou LEPŠÍ SEVER

„Lepší Sever. Pro všechny. Bez rozdílu.“ S tímto sloganem začnou tento týden seznamovat občany Ústeckého kraje billboardy zahajující kampaň politického uskupení LEPŠÍ SEVER. Politickou platformu pro letošní krajské volby v Ústeckém kraji dnes na tiskové konferenci v restauraci Severka v Mostě představili zástupci ČSSD, politického hnutí ProMOST, hnutí občanů Ústecké fórum občanů a nezávislých politiků z krajských měst a obcí. Lídrem kandidátky bude dosavadní 1. náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD), druhou pozici na kandidátce obsadí 1. náměstkyně primátora Ústí nad Labem Věra Nechybová (ÚFO) a na třetím místě bude kandidovat primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST). Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční 2. a 3. října 2020. Martin Klika na tiskové konferenci upozornil, že se sice jedná o nový subjekt na politické mapě Ústeckého kraje, ale reprezentují ho výrazné osobnosti, které za sebou mají viditelné úspěchy nejen při řízení měst a obcí, ale také v podnikání, ve sportu či při výkonu svých povolání. Kompletní kandidátku spolu s programem hodlá LEPŠÍ SEVER představit na konci června. „Nejsme žádní nováčci, ale zkušení lokální politici, starostové a osobnosti, které mají za sebou hmatatelné výsledky. Mám dojem, že dáváme dohromady skutečně silnou a kvalitní kandidátku. Kvůli koronaviru nás teď čeká těžké období, proto budeme potřebovat ve vedení kraje lidi, kteří už mají něco za sebou, ale zároveň přinesou do krajské politiky svěží vítr,“ říká kandidát na hejtmana Martin Klika. Legendární restauraci Severka známou ze seriálu České televize Most si podle něj kandidáti vybrali záměrně. „Ten seriál velmi věrně popsal, co se tady děje. Chceme lepší život v Ústeckém kraji pro všechny, nejen pro vybrané skupiny. Slušní, poctiví a pracovití lidé bez rozdílu nemůžou mít pocit, že jsou na druhé koleji,“ vysvětluje Martin Klika úvodní podobu kampaně.

Bývalá primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová připomíná, že Ústecké fórum občanů vzniklo odspodu jako občanské hnutí, které již dvakrát uspělo ve volbách do městského zastupitelstva. „V Ústí aktivně bojujeme s obchodem s chudobou a zneužíváním sociálních dávek. Ústí je dnes jediným městem v zemi, kde funguje politika bez doplatků na bydlení. Tato politika nese své plody. Chceme naše zkušenosti a dobrou praxi z města přenést i na kraj.“

I mostecký primátor Jan Paparega a jeho tým ProMOST chce zužitkovat dobré zkušenosti se zapojováním veřejnosti do politiky na krajské úrovni. V Mostě se dnes lidé mohou podílet třeba na tom, kam radnice investuje peníze pro zlepšení života ve městě. „Původně jsme zvažovali jít do voleb samostatně. Poslední týdny nám ale ukazují, že pokud chceme prosadit své krajské zájmy efektivně, musíme fungovat dohromady. Ministryně financí Schillerová nám z rozpočtů měst, obcí, ale i krajů vezme nemalé peníze a následky koronavirové epidemie tak hodí na hlavu nám všem, protože nebude z čeho investovat. Tomu se chceme bránit,“ varuje Jan Paparega. Uskupení LEPŠÍ SEVER představí svůj program pro krajské volby do konce měsíce června, a to společně s celou kandidátní listinou. Na ní se mají objevit další zajímavá jména. Mezi jinými například bývalý primátor a současný náměstek primátora města Děčína Vladislav Raška, nebo úspěšná dlouholetá starostka Šluknova Eva Džumanová. LEPŠÍ SEVER se ve svém programu zaměří především na pět základních programových okruhů. Patří sem bezpečnost, zdravotnictví, životní prostředí, rozvoj kraje v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí a podpora pro rodiny a podnikatele. Čelní kandidáti dnes také podepsali memorandum o povolební spolupráci, kterým se všichni zúčastnění zavázali ke společnému postupu v případě zvolení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.