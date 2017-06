Čtvrtý ročník memoriálu opět patřil Baníku, tentokrát vyhrál až na penalty

Fotbalisté dříve narození se opět sešli na letním stadionu v Litvínově, aby si při čtvrtém ročníku memoriálu připomenuli někdejšího litvínovského fotbalistu, ale také příležitostného hokejistu a skvělého člověka Václava Žaloudka. K turnaji se sjelo osm týmů.

Z vítězství se nakonec již počtvrté radovali hráči Baníku Most, kteří tak zvítězili již počtvrté. V letošním finále porazili celek staré gardy FK Teplice až po penaltovém rozstřelu, když v normálním čase utkání skončilo 3:3. Třetí skončil domácí FK Litvínov, který přehrál tým Inter Čechie 3:1. Nejstarším účastníkem turnaje byl litvínovský František Valta (75 let). Konečné pořadí turnaje: 1. Baník Most, 2. FK Teplice, 3. FK Litvínov, 4. Inter Čechie Litvínov, 5. Zámecká Litvínov, 6. TJ Kopisty, 7. Sokol Horní Jiřetín, 8 SFK Meziboří.