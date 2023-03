Čtyři plátky sekané

30letá žena přišla pro sekanou za pět prstů do jednoho z mosteckých supermarketů. Možná předpokládala, že matky s kočárkem si nikdo všímat nebude. Rozhodla se, že 4 kusy sekané o váze přes půl kila vloží do odkládacího prostoru kočárku místo do nákupního košíku. K tomu přidala ještě tři elektrické holicí strojky. S takto nakoupeným zbožím za 4 tisíce korun prošla kolem pokladny bez zaplacení. Žena se ovšem přepočítala a nedomyslela, že její počínání po celou dobu sleduje kamerový systém. Pracovník bezpečnostní služby nepoctivou zákaznici zadržel a předal přivolané policejní hlídce. Mostečanka v minulosti tento obdobný druh nákupu již zkoušela. Byla totiž několikrát okresním soudem za krádeže potrestána. V případě úspěchu prý chtěla věci prodat. Na obvodním oddělení si od policistů převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k nepoučitelnosti ženy, jí v případě dalšího odsouzení hrozí až tři roky odnětí svobody.