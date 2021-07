Cyklojízda na Kaňkov a industriálem zpět!

Destinační agentura krušné hory pořádá 17.7. cyklojízdu na Kaňkov a industriálem zpět.Pojede se kolem jezera Most na Kaňkov a návrat zpět chemičce za zády. Trasa je do 50 km a vetšinou po rovině, Kaňkov ne, to je kopec, ten je potřeba zdolat. Ovšem ty výhledy potom! Sraz je v 9.30 hodin za zámkem Valdštejnů v Litvínově, strana od parku Přihlašujte se přes: