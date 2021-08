Další světové závody v Mostě!

Závod cestovních vozů nejvyšší světové série se do České republiky vrací po deseti letech. 9.-10. října se do Mostu sjedou nejlepší jezdci vytrvalostních závodů motocyklů seriálu FIM EWC. Diváci uvidí také Karla Haniku řadu dalších českých jezdců.

Kalendář FIA WTCR přišel kvůli přetrvávajícím omezením o asijskou část. Náhrada se našla v Evropě, závody se vedle okruhů ve francouzském Pau Arnos a ruském Soči budou konat také v České republice. Nejlepší jezdce okruhových cestovních vozů světa bude hostit druhý říjnový víkend Autodrom Most. A zároveň se tady bude konat podnik FIM EWC jako finálový závod světového vytrvalostního šampionátu, v němž se rozhodne o titulech pro letošní sezónu.

„Je to náš obrovský diplomatický úspěch, po letech se do České republiky vrací světový podnik automobilového sportu. Tento rok je pro nás mimořádně úspěšný, pro české fanoušky jsme získali mistrovství světa v mnoha disciplínách. Ukazuje se, že i koronavirová krize přináší příležitosti, je důležité být u toho. Navíc Česká republika má světě motorsportu skvělou pověst, patříme mezi pořadatelské velmoci a svoji úspěšnou pozici stále upevňujeme!“ zhodnotil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, národní sportovní autority pro motoristický sport.

Autodrom Most již letos premiérově pořádal mistrovství světa superbiků a nově si do výčtu akcí mohou připsat i závody endurance. „Je to pro nás velký závazek, ale i další příležitost. Máme již zkušenosti s pořádáním velkých světových akcí a na podniky podobného rozměru jsme dobře připraveni. Těší mě, že náš okruh získává světové renomé a beru to i jako důkaz, že odvádíme svou práci dobře,“ říká předseda představenstva Autodrom Most Josef Zajíček.